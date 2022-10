Eleito, irmão de Bruno Gagliasso provoca ator: ‘Vem no gabinete’

Atualizado em 4 out 2022, 10h36 - Publicado em 4 out 2022, 10h30

Eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro nas eleições 2022, Thiago Gagliasso alfinetou o irmão, Bruno Gagliasso, com um post nas redes sociais cheio de provocações. Os dois divergem em suas opiniões políticas há alguns anos e estão em lados opostos na eleição presidencial. Enquanto o agora política apoia o presidente Jair Bolsonaro, do PL (Partido Liberal), o ator casado com Giovanna Ewbank é eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores).

Após se eleger com 102 038 votos, Thiago Gagliasso, de 33 anos, compartilhou um vídeo no Instagram em que provoca o irmão mais velho, de 40, o agradecendo de forma irônica por supostamente “ajudá-lo” a se eleger no Rio. “Tive uns votinhos de protesto que eu sei. ‘Vou votar nele só por causa das merdas que o irmão dele fala’. Vocês espancaram a urna, tá? Acham que eu sou bobo? Acham que eu não sei? Brunão, obrigado. Por você falar tanta m*****, conseguiu me dar tantos votos. Então, obrigado. Queria te agradecer do fundo do coração. E você está convidado para fazer parte do gabinete. Você não quer apoiar a cultura? Mostra para a sua turma os trabalhos que a gente vai fazer e como se usa dinheiro público na cultura. Eu te ensino. Vem cá. Passa lá no gabinete”, declarou o futuro parlamentar, que também reiterou seu apoio a Bolsonaro contra Lula nas eleições.

