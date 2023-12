‘Elas por Elas’: os principais problemas da novela das 6, segundo público

O remake de Elas por Elas vem sofrendo com baixa audiência desde sua estreia em 25 de setembro. A novela das 6 da Globo atualmente tem média de 16 pontos no ibope da Grande São Paulo, número considerado bem abaixo da expectativa, já que sua antecessora, Mar do Sertão, havia fechado com 19. Em um grupo de discussão sobre a trama adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson – da obra originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes, os maiores problemas foram apontados: tom afetado, horário equivocado, muitas protagonistas – sendo algumas pouco desenvolvidas, além de interpretações forçadas.

A princípio, o que tem incomodado bastante o público é a dinâmica confusa de sete mocinhas. Além disso, em pouco mais de dois meses, a história de Taís (Késia Estacio) não saiu do lugar. Sem saber, era amante de Átila (Sergio Guizé), marido de Lara (Deborah Secco) que morreu repentinamente e a deixou grávida. Com vergonha de contar para a amiga da adolescência, a modelo vive angustiada. Já a vilã Helena, de Isabel Teixeira, começou bem a trama sendo a carrasca de Adriana (Thalita Carauta) e Jonas (Matheus Solano), mas com o tempo foi perdendo a mão no tom da personagem, ficando exageradamente caricata.

Há ainda pouco interesse do público pelo romance no estilo Malhação de Isis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Filipe Bragança) não tem agradado – em contrapartida, a paixão secreta de Lara por Mário Fofoca (Lázaro Ramos) é bem aceita. Conforme era de se esperar, a audiência também vê que o tom contemporâneo de Elas por Elas caberia melhor na faixa das 7, já que o público das 18h é acostumado a histórias de época e romances açucarados.

Cada ponto em São Paulo equivale a 207 mil telespectadores.

