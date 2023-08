‘Efeito Barbie’: febre pela boneca impulsiona desenho na Netflix

A onda cor-de-rosa que coloriu os cinemas desde que o live action de Barbie foi lançado, há duas semanas, chegou recentemente à Netflix. Impulsionada pelo fenômeno de bilheteria do longa estrelado por Margot Robbie, a série de animação Barbie: Life in The Dreamhouse emplacou no top 10 de séries mais vistas globalmente na plataforma, ocupando atualmente o sexto lugar com 1,9 milhão de horas assistidas.

Lançada em 2012 como uma websérie, a produção acompanha Barbie e suas amigas em uma versão fictícia de Malibu, onde todos os seus habitantes são bonecos, algo semelhante à “Barbielândia” do filme de Greta Gerwig. O desenho, no entanto, ao contrário do longa inédito, que é indicado para adolescentes acima dos 12 anos no Brasil, tem classificação indicativa livre, e é voltado para as crianças — o que não parece ter impedido os adultos infectados pela febre cor-de-rosa de maratonar o desenho.

A “barbiemania” não é restrita às telas. A rede de lojas Americanas, por exemplo, anotou um crescimento de 130% na venda de Barbies desde o lançamento do filme. Nas principais lojas de departamento brasileiras, as vitrines foram praticamente monopolizadas pelo cor-de-rosa, que alimenta a tendência do chamado “barbiecore”. Na bilheteria, o filme já arrecadou 775 milhões de dólares globalmente e a expectativa é que atinja a casa do bilhão.

