Drogas, agressão e prisão: o drama de um ex-ator teen da Disney

Ator da série adolescente As Visões da Raven (2003-2007), do Disney Channel, Orlando Brown foi preso nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 22, após ser acusado de violência doméstica. Intérprete de Eddie na atração protagonizada por Raven-Symoné, o artista tem histórico de prisão, abuso de drogas e até roubo. De acordo com o TMZ, Brown, de 35 anos, foi detido em Ohio, em decorrência da denúncia de Matthew, irmão do ator, que o acusa de tê-lo ameaçado com uma faca.

O Departamento de Polícia de Lima recebeu uma ligação reportando uma briga na residência de Matthew, que explicou aos policiais ter recebido o irmão em sua casa porque ele estava morando na rua e não queria que ele fosse para um abrigo. Entretanto, Orlando Brown teria começado a agir como um louco e balançado uma faca em sua direção após fazer falsas acusações. Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como acusação de “violência doméstica”, devido ao “dano físico iminente pelo uso da força”.

Em 2018, Orlando Brown foi preso por posse de drogas e suspeita de roubo. Em As Visões da Raven, interpretou um estudante e melhor amigo da protagonista, que era uma jovem vidente na série da Disney.