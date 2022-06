Dois atores morrem em acidente próximo a set de série da Netflix no México

Os atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar morreram em um acidente de carro próximo ao set de gravação da série The Chosen One (O Escolhido, em tradução literal), da Netflix, no México na última quinta-feira, 16. Cruz e González estavam em uma van com a equipe da produção, e outros seis integrantes do elenco e produção ficaram feridos. Segundo o Departamento de Cultura da Baixa Califórnia, estado do México, o veículo capotou após uma batida perto da cidade de Mulegé.

A imprensa local informou que o acidente ocorreu após a van sair da estrada e cair em uma área deserta. A equipe, aparentemente, estava trabalhando na área próxima do município de Santa Rosalía. O Escolhido (título traduzido e não-oficial) é uma série da Netflix baseada na série de livros American Jesus, histórias em quadrinhos de Mark Millar e Peter Gross. A história segue um menino de doze anos que descobre ser a reencarnação de Jesus, destinado a salvar a humanidade.

Uma série nacional da Netflix leva o mesmo nome. Lançada em 2019, a produção O Escolhido tem como protagonista a atriz Paloma Bernardi e segue uma equipe de profissionais da saúde que querem vacinar a população de um vilarejo no Pananal contra o vírus da zika, mas que vão de encontro com um culto.