Disney+ remove séries e filmes do catálogo após prejuízo bilionário

O Disney+ sofreu um prejuízo estimado em até 1,8 bilhão de dólares (cerca de 9 bilhões de reais) no segundo trimestre fiscal e anunciou a remoção de diversas séries dos catálogos da plataforma e do Hulu, seu serviço de streaming parceiro (no Brasil, o Star+ costuma receber os conteúdos do braço da Disney). Entre as produções que serão removidas estão séries, filmes, documentários e minisséries. A maioria dos títulos não é muito popular no Brasil, como Willow, Big Shot, Diário de uma Futura Presidente e Pistol. “Estamos revisando o conteúdo de nossos serviços para alinhá-lo com as mudanças estratégicas em nossa abordagem de curadoria de conteúdo”, resumiu a CFO Christine McCarthy em uma declaração oficial em 10 de maio. A remoção de conteúdo serve como estratégia para reduzir custos, e a medida já fora adotada também pela Warner Bros. Discovery.

Confira as produções que sairão do Disney+ até 26 de maio:

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Confira as séries que serão removidas do Hulu (e provavelmente Star+) até 26 de maio:

Rosalina

Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

Maggie

Dollface

The Hot Zone

The Premise

Love in the Time of Corona

Everything’s Trash

Best in Snow

Best in Dough

Darby and the Dead

The Quest