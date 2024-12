Disney anuncia fim de canais por assinatura no Brasil em 2025; saiba quais

A Disney decidiu encerrar a operação de seus canais de TV por assinatura no Brasil, com exceção dos canais esportivos ESPN, a partir de 28 de fevereiro de 2025. Em um comunicado enviado à imprensa na segunda-feira, 2, a gigante do entretenimento confirmou que as marcas Disney Channel, Star Channel, National Geographic, Cinecanal, FX e Baby TV serão desativadas no país.

A decisão, de acordo com a Disney, se deu devido à baixa audiência registrada pelos canais. A rede ESPN não será afetada pois costuma alcançar bons números no ibope com a transmissão ao vivo de eventos esportivos, como NBA, NFL e Libertadores. “Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais”, afirmou a empresa.

O conteúdo dos canais desativados ficará restrito ao streaming Disney+. Em junho deste ano, a plataforma passou por uma reformulação e se fundiu ao Star+, que então deixou de operar de forma independente na América Latina. Na ocasião, títulos dos estúdios Searchlight, 20th Century Studios, FX e a programação ao vivo de esportes da ESPN foram adicionados ao vasto catálogo do Disney+, que já reunia produções da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic desde seu lançamento no Brasil, em novembro de 2020.

