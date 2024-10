Deserdados, filhos de Cid Moreira levam disputa pela herança à Justiça

O testamento público deixado por Cid Moreira — morto na última quinta-feira, 3, aos 97 anos — deu origem a uma nova batalha judicial envolvendo sua viúva, Fátima Sampaio, e os dois filhos do apresentador, Rodrigo e Roger Moreira, frutos de casamentos anteriores. Deserdados pelo pai, Rodrigo e Roger entraram com um pedido de abertura do inventário do ex-âncora do Jornal Nacional, com quem mantinham um relacionamento conturbado. O advogado da dupla, Ângelo Carbone, pede 100 000 reais como valor da causa “até que seja apurado o patrimônio do finado”.

Em 2021, Rodrigo e Roger já haviam tentado interditar o pai, a quem julgavam como senil, e acusaram Fátima de maus-tratos e de apropriação indevida do dinheiro do apresentador. Tanto Cid quanto a esposa negaram as acusações e o processo foi arquivado por falta de provas. Advogado de Fátima, Davi de Souza Saldaño declarou nesta segunda-feira, 7, que o pedido de exclusão de Rodrigo e Roger do espólio de Cid foi feito “com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro”, devido às antigas acusações dos filhos contra o pai. A informação é do Estadão. Já Ângelo Carbone argumenta que Fátima não tem direito à herança do apresentador por ter se casado com ele em regime de separação total de bens.

Rodrigo é filho de Cid Moreira com Olga Verônica Radenzev, com quem ficou casado entre 1970 e 1972. Já Roger é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk, esposa do apresentador de 1993 a 2000 — quando ele se separou para casar com Fátima — e foi adotado pelo jornalista aos 14 anos de idade. Entretanto, por causa do imbróglio na justiça, Moreira deserdou Roger em vida. Cid também foi pai de Jaciara Moreira, morta em 2020, aos 50 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. O único neto do apresentador, Alexandre Moreira, morreu em um acidente de carro em 1996.

