De ‘Ted Lasso’ a ‘Special’: 5 séries curtas para maratonar no almoço

Algumas séries, por serem leves e curtas, podem ser ótimas distrações durante o almoço ou naquele tempinho livre precioso que aparece no decorrer do dia. Esses momentos, propícios para acompanhar histórias não tão complexas, são ótimos para distrair a cabeça e se divertir. Entre comédias dramáticas que aquecem o coração, como Ted Lasso, e fantasias futuristas ágeis que inspiram boas reflexões, como Love, Death & Robots, confira uma lista de 5 séries ótimas para assistir durante a pausa do almoço:

Only Murders in the Building

Onde assistir: Star+

Aliando humor ao bom e velho expediente do “quem matou?”, a série acompanha um trio incomum de amigos que, graças à paixão por podcasts criminais, se unem para investigar e documentar um assassinato no prédio onde moram. Ágil e com episódios curtos que rendem uma boa maratona, Only Murders in the Building tem como mérito o carisma e a perfeita sintonia entre seus protagonistas, vividos por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, e o poder de cativar com uma história simples, mas divertida.

Love, Death & Robots

Onde assistir: Netflix

Parte das produções ousadas da gigante do streaming, a antologia conta com vários contos animados que vão da ficção científica à comédia. Comandados por diretores diferentes, os episódios abordam temas variados, mas sempre com um pano de fundo distópico e futurista. De tramas com aranhas alienígenas a cyborgs, Love, Death & Robots – atualmente na terceira temporada – é um espetáculo visual que combina diversos tipos de técnicas e estilos de animação. Vale lembrar que a série é ótima para assistir no tempo livro do almoço, mas de preferência sem ninguém por perto — por ser repleta de sexo, violência e sangue.

Ted Lasso

Onde assistir: Apple TV+

Continua após a publicidade

Na Inglaterra, um casal milionário se divorcia gerando um verdadeiro escândalo midiático. O homem trocou sua esposa por uma mulher muito mais jovem. Na partilha de bens, ela fica com o bem mais precioso do ex-marido: o modesto time de futebol AFC Richmond. Parte de sua vingança, a ex-mulher decide contratar um técnico de futebol americano para avacalhar com o time. O escolhido é Ted Lasso (Jason Sudeikis) – que, mesmo sem experiência, decide aceitar o trabalho. Ao transitar entre a comédia e o drama, a produção com duas temporadas é uma boa pedida para aqueles que buscam algo curto e alto-astral.

Special

Onde assistir: Netlifx

Ryan Hayes (Ryan O’Connell) é um homem gay que tem paralisia cerebral. Decidido a dar uma guinada na vida, ele parte em busca de conquistar tudo aquilo que sempre sonhou. Entre seus planos estão conseguir o primeiro emprego, sair de casa para morar sozinho, longe da mãe controladora, e viver seu primeiro relacionamento amoroso. Dotada de sensibilidade, Special aborda, sem preconceitos, a chegada da vida adulta sob a perspectiva de uma pessoa com deficiência. Por abordar essa fase da vida, é bom lembrar que a produção inclui temas como sexualidade e possui cenas picantes.

Modern Family

Onde assistir: Star+

A série acompanha o dia a dia de três núcleos familiares distintos, mas que estão interligados e acabam formando uma grande família. Jay Pritchett (Ed O’Neil) é casado com Glória (Sofia Vergara), uma mulher latina muito mais jovem que ele e que já tem um filho, Manny (Rico Rodriguez). O casal convive com os dois filhos do primeiro casamento de Jay: Claire (Julie Bowen), esposa do corretor de imóveis Phil (Ty Burrell), com quem tem três filhos; e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson), que vive com o marido Cameron (Eric Stonestreet) e a filha adotiva. Ao longo de onze temporadas, Modern Family mostra, com muita doçura e comédia, os altos e baixos de uma família que se ama, mas está fora de ser a clássica dos comerciais de margarina.