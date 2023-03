De ‘Ted Lasso’ a ‘Cidade Invisível’: as séries que estreiam em março

Com retorno de novas temporadas de séries aclamadas e lançamentos inéditos, o mês de março fará a alegria dos maratonistas de produções da Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video. Entre as tramas mais aguardadas estão a terceira temporada de Ted Lasso, a segunda da brasileira Cidade Invisível e a quarta (e última) de Succession. Confira a seguir o calendário das principais estreias de séries em março de 2023:

O Mandaloriano (3ª temporada)

Quando: 1º de março

Onde: Disney+

Já disponível, a terceira temporada de O Mandaloriano continua a saga de Din Djarin (Pedro Pascal), o guerreiro espacial solitário do universo de Star Wars. Nos novos episódios, a Nova República vai precisar lutar para levar a galáxia para longe de sua história sombria.

Daisy Jones & The Six (inédita)

Quando: 3 de março

Onde: Prime Video

Baseado no livro homônimo de Taylor Jenkins Reid, a trama é ambientada em 1977, quando a banda fictícia Daisy Jones & The Six saiu da obscuridade e conquistou sucesso instantaneamente. Mas o grupo acabou rapidamente da mesma forma, deixando fãs órfãos. Décadas depois, os integrantes finalmente concordam em abrir o jogo e revelar a verdade.

Ted Lasso (3ª temporada)

Quando: 15 de março

Onde: Apple TV+

Série premiada com vários troféus Emmy, Ted Lasso retorna para o terceiro ano do time de futebol AFC Richmond, comandado por Ted (Jason Sudeikis). Após superar o rebaixamento e voltar à Premier League, a equipe agora é ridicularizada pela imprensa e torcedores como o pior time do campeonato. O desertor Nate (Nick Mohammed) se aliou a Rupert (Anthony Head) na segunda temporada e virou capitão do West Ham, prometendo embates com os antigos chefes e colegas de trabalho na nova fase.

Cidade Invisível (2ª temporada)

Quando: 22 de março

Onde: Netflix

Com Marco Pigossi e Alessandra Negrini, a série nacional continuará a saga inspirada no folclore brasileiro, abordando novas criaturas míticas, como a mula-sem-cabeça.

Succession (4ª temporada)

Quando: 26 de março

Onde: HBO e HBO Max

Depois de anos de embates entre os herdeiros da família Roy, a quarta e última temporada de Succession mostrará, finalmente, o sucessor dos negócios do império Waystar Royco.