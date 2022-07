De ‘Stranger Things’ a Jane Austen: o que ver no streaming em julho

Julho será um mês agitado para o streaming. Entre novas temporadas e conteúdos inéditos, chegam às plataformas de streaming uma série de produções aguardadas do público. Os destaques ficam por conta da parte final de Stranger Things e de Persuasão, adaptação do livro homônimo de Jane Austen que tem Dakota Johnson como protagonista. Confira:

Stranger Things – 1 de julho

Onde: Netflix

A parte final da quarta temporada de Stranger Things chega à plataforma no primeiro dia do mês. No total, serão dois episódios, o último deles com 2h30 de duração. Os novos capítulos seguem o enredo de onde a primeira parte da temporada parou, acompanhando os assassinatos que aterrorizaram Hawkins e a batalha de Eleven para retomar seus poderes.

Pico da Neblina – 3 de julho

Onde: HBO Max

A segunda temporada da série nacional chega ao streaming da HBO quase três anos após a estreia, em agosto de 2019. A série se passa em um Brasil fictício, onde a maconha foi legalizada. Diante da mudança, o traficante Biriba precisa se adaptar, competindo por espaço em um mercado lucrativo e competitivo.

Sem Limites – 08/07

Onde: Amazon Prime Video

Megaprodução da Amazon, a série ficcional, baseada em um caso real, acompanha a história da primeira volta ao mundo registrada. Conduzida pelo português Fernão de Magalhães e pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, a expedição durou quase três anos e envolveu cerca de 250 tripulantes — dos quais apenas 18 sobreviveram. Na produção, o brasileiro Rodrigo Santoro vive Magalhães, e Álvaro Mortes, o Professor de La Casa de Papel, interpreta Elcano.

Black Bird – 08/07

Onde: Apple TV+

Inspirada em uma história real, a série estreia os dois primeiros episódios no dia 8 de julho, seguidos de uma nova estreia semanal todas as sextas-feiras até 5 de agosto. Na trama, o astro do time de futebol americano do colégio e filho de um policial condecorado, Jimmy Keene (Taron Egerton), é condenado a dez anos em uma prisão de segurança mínima. Ele, porém, recebe uma proposta para reduzir sua pena, mas para isso, precisa entrar numa prisão de segurança máxima e conseguir arrancar do serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser) a localização dos corpos de diversas meninas mortas por ele.

Persuasão – 15/07

Onde: Netflix

Adaptação do romance homônimo de Jane Austen, o filme traz Dakota Johnson na pele de Anne Elliot, mulher solteira que se reconecta com um homem rejeitado anteriormente, tentando uma nova chance no amor. Além de Johnson, o longa terá ainda a presença de Henry Golding e Cosmo Jarvis.