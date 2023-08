De ‘Sai de Baixo’ a Bial: as homenagens da Globo à Aracy Balabanian

Em homenagem à Aracy Balanabian, veterana da TV que morreu nesta segunda-feira, 7, a Globo colocou às pressas uma singela homenagem à atriz ao exibir Sai de Baixo – O Filme (2019) na Sessão da Tarde. Além disso, a emissora também prepara um tributo no Criança Esperança, que vai ao ar após a novela das 9 atual, Terra e Paixão, nesta noite, e reprisará a entrevista da artista no Conversa com Bial na madrugada de segunda para terça — o programa original foi ao ar em agosto de 2022.

A atriz estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e havia sido diagnosticada com câncer de pulmão no ano passado. Diversos famosos lamentaram a partida de Aracy, incluindo Miguel Falabella, seu parceiro de cena na sitcom Sai de Baixo (1996-2002).

