De Michelle Yeoh a Shonda Rhimes: mulheres dominam o streaming em maio

Em maio, as principais estreias do streaming têm duas coisas em comum: o protagonismo feminino e atrizes veteranas. Enquanto a vencedora do Oscar Patricia Arquette vive uma atrapalhada detetive com problemas de vício, Michelle Yeoh se torna uma divindade chinesa, Lizzy Caplan enlouquece e Michelle Fairley, de Game of Thrones, vive a sogra da primeira rainha britânica afrodescendente em um tempo anterior a Bridgerton. Confira essas e outras estreias da Netflix, Apple TV+, Disney+ e Paramount+ para marcar na agenda:

Atração Fatal

Quando: 1 de maio

Onde: Paramount+

Em 1987, Glenn Close entrou para a história do cinema com um permanente no cabelo e uma paixão obsessiva por Michael Douglas. Ela interpretava Alex Forrest, uma editora de livros que, em sua louca paixão não correspondida, aterroriza o protagonista e os espectadores com sua fúria violenta sem piedade — no caminho, até um inocente coelho paga pela traição. Agora, Lizzy Caplan, de Meninas Malvadas e Masters of Sex, é quem assume o papel na minissérie, que traz a história para os dias (e discussões) atuais.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Quando: 6 de maio

Onde: Netflix

Aos 17 anos, Charlotte de Meclemburgo-Strelitz se tornou rainha da Grã-Bretanha após se casar com George III, que seria eternizado pela história como “o rei louco”. Espera-se, a partir de tal premissa, que suas dramatizações na ficção sejam cinzentas e carregadas de seriedade, mas Shonda Rhimes pensa diferente. A minissérie derivada do hit Bridgerton se passa bem antes do romance estrelado pelos herdeiros da família Bridgerton e narra a juventude de Charlotte com o charme colorido, romântico e anacrônico do seriado original, misturando fatos e factoides históricos sobre a primeira rainha afro-americana do Reino Unido.

Deserto Selvagem

Quando: 17 de maio

Onde: Apple TV+

Após o sucesso de Ruptura, que lhe rendeu uma indicação ao troféu do Emmy, Patricia Arquette retoma a parceria com a Apple TV+ nesta comédia para adultos. Nela, a atriz interpreta Peggy, uma ex-viciada em drogas e residente do deserto californiano que decide se tornar uma detetive particular após a morte da mãe. O elenco de apoio não fica muito atrás da protagonista, com nomes como Bernadette Peters, Matt Dillon e Christine Taylor.

Com Carinho, Kitty

Quando: 18 de maio

Onde: Netflix

A atriz Anna Cathcart tinha apenas 15 anos quando interpretou pela primeira vez a irmã da protagonista Lara Jean (Lana Condor) de Para Todos os Garotos que Já Amei, fenômeno na Netflix. Agora, aos 19, ela passa para o papel principal, mantendo seu carisma ácido incontestável. O novo seriado acompanha as aventuras de Kitty, que agora busca viver sua própria história de amor no outro lado do mundo, na Coréia do Sul.

A Jornada de Jin Wang

Quando: 24 de maio

Onde: Disney+

Um ano após estrelarem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu se reúnem em mais uma história de artes marciais. Desta vez, porém, o público é infanto-juvenil e o formato é uma série (originalmente intitulada American Born Chinese), na qual o adolescente Jin Wang (Ben Wang) é repentinamente recrutado por seu colega Wei (Jim Liu) para uma batalha épica com divindades da mitologia chinesa.