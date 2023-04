De dorama a Jennifer Lopez: mães problemáticas dominam Netflix em maio

A Netflix lançou seu tradicional calendário de estreias do mês de maio. Coincidindo com o Dia das Mães, que será celebrado em 14 de maio, o serviço de streaming disponibilizará vários conteúdos sobre a relação complicada entre mulheres e seus filhos. Confira:

A Mãe (dia 12)

Estrelado por Jennifer Lopes, o filme de ação narra a saga de uma assassina profissional em tentar proteger sua filha de 12 anos, com quem nunca teve contato desde o nascimento como uma forma de mantê-la segura. Quando a adolescente é sequestrada, a protagonista precisa acabar com uma máfia para resgatá-la e, então, construir uma relação do zero.

The Good Bad Mother (dia 20)

Nascidos no mesmo vilarejo chamado Jou-ri, três jovens crescem e formam um triângulo amoroso. Coincidentemente, os três têm um relacionamento conturbado com suas mães. Quando Kang-ho (Lee Do-hyun), um promotor em ascensão, sofre um acidente e perde a memória, ele volta a ter a mentalidade de uma criança. Resta a sua mãe a iniciativa de ajudá-lo na recuperação, enquanto tenta se reconectar com o herdeiro.

Tin & Tina (dia 26)

Neste suspense espanhol, um casal que acaba de sofrer um aborto espontâneo no dia de seu casamento decide adotar dois irmãos gêmeos de um convento. Com o tempo, os filhos vão se mostrando obcecados pela religião e com uma personalidade assassina. A mãe tenta controlar o gênio peculiar de Tin (Carlos G. Morollón) e Tina (Anastasia Russo), mas se sente enlouquecendo no processo.