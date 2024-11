De ‘Cem Anos de Solidão’ a ‘Round 6’: as estreias do streaming em dezembro

Em dezembro, as principais plataformas de streaming receberão lançamentos de peso. Confira seis filmes e séries imperdíveis para assistir na Netflix, Disney+, Paramount+ e Max neste mês:

Star Wars: Skeleton Crew

Onde assistir: Disney+

Quando: 2 de dezembro

Nova série do universo de Star Wars, Skeleton Crew acompanha as aventuras de um grupo de crianças perdidas em uma galáxia desconhecida. A bordo de uma antiga nave espacial, elas contam com a ajuda do jedi Jod Na Nawood (Jude Law) para encontrar o caminho de volta para casa. Os dois primeiros episódios chegam ao Disney+ em 2 de dezembro, e os capítulos seguintes serão lançados semanalmente, às terças-feiras.

Black Doves

Onde assistir: Netflix

Quando: 5 de dezembro

Helen Webb (Keira Knightley) é uma espiã profissional que vive sob a fachada de esposa de um importante político britânico. Por debaixo dos panos, ela entrega segredos do marido à organização secreta Black Doves e mantém um amante, Jason (Andrew Koji), há mais de uma década. Tudo muda quando Jason é brutalmente assassinado e, ao lado do agente Sam Young (Ben Whishaw), Helen inicia uma perigosa investigação para descobrir quem o matou e por quê.

Cem Anos de Solidão — primeira parte

Onde assistir: Netflix

Quando: 11 de dezembro

Aguardada adaptação da obra de Gabriel García Márquez, a série Cem Anos de Solidão será dividida em duas partes, e a primeira leva de episódios estreia na Netflix em 11 de dezembro. A trama acompanha os primos José Arcadio Buendía (Marco González) e Úrsula Iguarán (Susana Morales), que se casam contra a vontade dos pais e, em busca de um recomeço, abandonam o vilarejo onde moram. Às margens de um rio, o casal funda a cidade utópica de Macondo, onde eles e seus descendentes passam a viver. Ainda não há previsão de estreia para a segunda parte da série.

Dexter: Pecado Original

Onde assistir: Paramount+

Quando: 13 de dezembro

Patrick Gibson dá vida a uma versão mais jovem do assassino Dexter Morgan, antes interpretado por Michael C. Hall, neste spin-off que conta a origem do personagem. A série mostra como Dexter, na época da faculdade, aprendeu a controlar seus impulsos homicidas e desenvolveu um código para matar apenas outros assassinos. O elenco estrelado da produção ainda inclui Patrick Dempsey, Sarah Michelle Gellar, Christian Slater e o próprio Michael C. Hall, como narrador dos episódios.

Jurado nº 2

Onde assistir: Max

Quando: 20 de dezembro

Possível último filme do diretor Clint Eastwood, Jurado n° 2 é uma produção original da Max e estreia diretamente na plataforma em 20 de dezembro. No longa, Nicholas Hoult interpreta um pai de família que, em uma noite chuvosa, bate o carro no que acredita ser um animal na estrada. Um ano depois, quando ele é convocado para compor o júri de um caso de assassinato, passa a desconfiar que pode ser o verdadeiro responsável pela morte.

Round 6 — segunda temporada

Onde assistir: Netflix

Quando: 26 de dezembro

Fenômeno da Netflix, a série sul-coreana retorna com novos episódios em 26 de dezembro. A trama dará seguimento à história do protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), que venceu a bateria de jogos mortais na primeira temporada e, agora, decidiu usar o dinheiro que ganhou para ir atrás dos organizadores da competição. Na tentativa de impedir que mais pessoas sejam mortas, ele retorna ao jogo, que agora conta com ainda mais desafios sangrentos.

