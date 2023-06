De ‘Black Mirror’ a ‘The Witcher’: as estreias do streaming em junho

Em junho, produções aclamadas retornam para novas temporadas nas plataformas de streaming — e um lançamento de elenco estelar promete agradar os amantes de séries. Confira os principais títulos que chegam à Netflix, Apple TV+, HBO Max e Prime Video para anotar na agenda:

The Crowded Room

Quando: 9 de junho

Onde: Apple TV+

Para os que estão acostumados com o astro Tom Holland no papel do brincalhão Homem-Aranha, pode ser estranho imaginá-lo na pele de um tipo tão sombrio quanto o protagonista dessa minissérie. Mas o ator tem tudo para se destacar na nova produção da Apple TV, em que contracena com Amanda Seyfried. Na trama de suspense, Holland interpreta Danny Sullivan, um homem preso pelo envolvimento em um tiroteio que será interrogado pela personagem de Seyfried, uma interrogadora pronta para desvendar, ao longo de dez episódios, as múltiplas personalidades de Sullivan.

Black Mirror (6ª temporada)

Quando: 15 de junho

Onde: Netflix

Após quatro anos de hiato, Black Mirror retorna para mais uma leva de episódios independentes entre si. A série é conhecida por misturar usar de romance, suspense e terror para tecer visões distópicas perturbadores sobre a relação da humanidade com a tecnologia. Dessa vez, o elenco conta com nomes como Salma Hayek, Aaron Paul, Kate Mara e Michael Cera. Resta aguardar para saber se a série, que deixou a desejar na última temporada, irá retomar seu brilho e reconquistar os fãs.

And Just Like That… (2ª temporada)

Quando: 22 de junho

Onde: HBO Max

A nova temporada do revival de Sex & The City virá com uma muito aguardada participação de Kim Cattrall, a inesquecível Samantha Jones. Além do grupo de amigas, parte do elenco masculino da série original também aparece na continuação — que reserva muito drama e boas risadas para os fãs de Carrie Bradshaw.

The Witcher (3ª temporada, Volume I)

Quando: 29 de junho

Onde: Netflix

A série de fantasia que fisgou a audiência da Netflix traz Henry Cavill pela última vez no papel de Geralt. Enquanto tenta proteger a jovem Ciri, escondida para completar seu treinamento mágico, o protagonista irá enfrentar um campo de batalha de corrupção política, magia e traição. O segundo volume da temporada chega à plataforma em 27 de julho.

Jack Ryan (4ª temporada)

Quando: 30 de junho

Onde: Amazon Prime Video

A trama de espionagem protagonizada por John Krasinski chega à sua temporada derradeira. Ao longo de seis episódios, o agente secreto Jack Ryan enfrenta uma última missão eletrizante: agora no posto de vice-diretor interino da CIA, ele passa a investigar a corrupção interna e acaba por descobrir uma conspiração envolvendo um cartel de drogas e uma organização terrorista.