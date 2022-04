Dança das cadeiras da Globo tira Fátima Bernardes do ‘Encontro’

A TV Globo anunciou nesta quarta-feira, 13, novidades na emissora para o segundo semestre do ano, a partir de julho. Na nova configuração, Fátima Bernardes deixa o Encontro após dez anos e passa a comandar o The Voice Brasil. Trata-se de um novo passo da apresentadora em sua empreitada pelo entretenimento da Globo, desde que deixou o Jornal Nacional em 2012. A décima primeira temporada do reality show musical começa em outubro. Quem entra em cena e substitui Fátima no programa matinal é Patricia Poeta, ao lado de Manoel Soares.

Já o É de Casa será comandado por Maria Beltrão — atual apresentadora do telejornal Estúdio i, da GloboNews — ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. O programa da GloboNews, por sua vez, fica sob responsabilidade de Andréia Sadi.