Criadores de ‘Dark’ respondem à acusação de plágio de brasileira

Criadores da série Dark e de 1899, novidade no catálogo da Netflix, o casal alemão Baran bo Odar e Jantje Friese se manifestou nas redes sociais sobre a acusação da quadrinista brasileira Mary Cagnin, que comparou uma história feita por ela em 2016 e a nova produção da dupla. “Infelizmente, não conhecemos a artista, o trabalho dela ou o quadrinho. Nunca roubaria algo de outro artista, pois nos consideramos artistas também. Entramos em contato com ela e esperamos que ela retire as acusações”, escreveu Baran bo Odar no Instagram, após repostar uma mensagem de apoio de um perfil de fã. Jantje foi um pouco menos sutil, acusando a brasileira de ter feito a acusação para vender mais quadrinhos.

No Twitter, porém, Mary Cagnin defendeu bem seu caso. A brasileira publicou a HQ Black Silence, em 2016, e apresentou seu trabalho na Feira do Livro de Gotemburgo, em 2017, na Suécia. “Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil de imaginar o meu trabalho chegando neles. Eu não só entreguei o quadrinho físico como disponibilizei a versão traduzida para o inglês”, disse Mary.

Na comparação, ela listou as semelhanças na trama e nas referências visuais. “Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem. As escritas em códigos. As vozes chamando por eles. Detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas.”

Confira a seguir a publicação da brasileira:

ESTOU EM CHOQUE. O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022