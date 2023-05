Como ‘Ted Lasso’ quebra o tabu da homossexualidade no futebol

Atenção: este texto contém spoilers do episódio 9 da terceira temporada de Ted Lasso

Em sua terceira temporada, a série Ted Lasso, da Apple TV+, sobre um treinador de futebol otimista interpretado por Jason Sudeikis tem jogado mais luz à história de cada personagem, destacando suas trajetórias pessoais nos últimos episódios. O mais recente caso foi Colin (Billy Harris), o jovem jogador do Richmond que passou sua vida inteira escondendo que é gay e que acaba sendo descoberto pelo amigo e capitão do time, Isaac McAdoo (Kola Bokinni). Após um vazamento em massa de fotos e vídeos íntimos de celebridades e jogadores como eles, o líder ordena que todos apaguem vestígios de registros desse tipo de seus celulares. Logo em seguida, Isaac mexe no celular do colega sem permissão, vê um conteúdo inesperado na tela do aparelho e fica em choque.

Ao longo do capítulo La Vestiário Aux Folles (O Vestiário das Loucas), disponibilizado na última quarta-feira, 10, a narrativa faz o telespectador acreditar que Isaac tem repulsa a Colin. Ele não quere pegar na mão do amigo para dar o grito de guerra tradicional do time e até grita com ele em campo, após vê-lo errando um passe. Perturbado, Isaac surta de vez ao ouvir um torcedor do Richmond gritar da arquibancada ofensas homofóbicas — típicas dentro do universo futebolístico — e parte para cima do fã, acabando expulso do jogo. No vestiário, o capitão não consegue verbalizar o que aconteceu, mas explode mais uma vez ao defender que nenhum deles deveria ouvir tais tipos de xingamentos porque um deles pode ser, de fato, homossexual. Na iminência dos amigos acharem que Isaac é gay, Colin revela a verdade.

Como a série constrói no decorrer das três temporadas, com a mentoria direta de Ted Lasso, que os ensina a ser sensíveis, vulneráveis, respeitosos e companheiros, os jogadores do Richmon acolhem Colin, o tranquilizando com o fato de “está tudo bem ser quem você é”. Ao final, Isaac se desculpa pela forma que agiu com o amigo, mas explica que a razão de sua raiva não é o fato do jovem ser gay, e sim por ele nunca ter confiado nele o suficiente para contar.

Mais do que quebrar o tabu da homossexualidade no futebol, área tão predominada pela masculinidade tóxica que não permite a presença de gays, Ted Lasso acerta o ponto crucial ao abordar o tema: estatisticamente falando, é claro que gays existem no esporte, obviamente ninguém quer sofrer preconceito e a decisão de se assumir é exclusivamente da pessoa. Costurando tantas questões primorosamente, a série da Apple TV+ bate um bolão mais uma vez.

