Como ‘Senna’ ajudou Kaya Scodelario a se conectar à sua origem brasileira

Parte do elenco da minissérie Senna, que estreou na Netflix nesta sexta-feira, 29, a atriz inglesa Kaya Scodelario revelou ao portal The Hollywood Reporter que a produção a ajudou a se conectar com suas raízes brasileiras. Filha de mãe paulista de Itu, a atriz nasceu em Haywards Heath, cidade ao sul de Londres, mas visitava o Brasil com frequência na infância e cresceu fluente em português.

Kaya já atuou em blockbusters como Piratas do Caribe e Resident Evil, mas chegou a declarar que, até então, nunca havia tido permissão para abraçar seu lado brasileiro na indústria. “Eu passei os últimos dois ou três anos falando com minha equipe sobre como eu adoraria fazer um projeto no Brasil. Eu queria poder usar meu português na tela, era um sonho que gostaria de realizar. Mas também era importante encontrar um papel que justificasse o fato de que eu não sou totalmente brasileira — meu sotaque não é perfeito”, disse.

Por isso, quando ela soube que a história de Ayrton Senna seria adaptada para as telas, logo tratou de se candidatar ao papel da jornalista Laura Harrison, personagem fictícia que, assim como ela, tem ascendência brasileira e britânica. Na trama, Laura acompanha a carreira de Senna na Europa e se aproxima do piloto por ser uma das poucas repórteres com quem ele pode falar em português. “Senna foi uma grande parte da minha infância. Para todo brasileiro, ele é um herói e um ícone”, contou a atriz. “E esse foi um projeto muito especial, porque fui [para o Brasil] com meus filhos e o pai deles. Passamos seis semanas morando lá, e eu não queria ficar em um hotel, então alugamos um pequeno apartamento. Íamos ao supermercado todos os dias, depois viajamos pelo país e eu pude ver meus filhos aprendendo sobre uma pequena parte de sua cultura. Agora, eles dizem que se sentem muito mais brasileiros”, completou.

Dirigida por Vicente Amorim, Senna acompanha a trajetória do piloto, interpretado por Gabriel Leone, nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida é o início da carreira automobilística de Senna, quando ele se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e a narrativa termina no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que pôs fim a sua vida. A produção é a mais ambiciosa já feita pela Netflix brasileira e exigiu uma estrutura gigantesca, com atores de dezesseis países e cenas gravadas na Argentina, no Uruguai e na Irlanda do Norte, além do Brasil.

