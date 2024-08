Como foi a audiência do primeiro Programa Silvio Santos após sua morte

Gravado quatro dias antes da morte de Silvio Santos (1930-2024) em 17 de agosto e exibido no último domingo, 25, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel registrou bons índices de audiência para o SBT. A edição especial que celebrava o aniversário de 43 anos da emissora marcou 7,9 pontos de ibope na Grande São Paulo, sendo a melhor audiência da atração neste ano, além de conquistar a vice-liderança.

De acordo com dados da Kantar Iboe Media obtidos por VEJA, o programa também teve 13,5% de share (participação no total de televisores ligados na região paulista) e 9,3 pontos de pico. Exibido na faixa vespertina, o Domingo Legal também ficou na vice-liderança com 7,4 pontos de média, 13,4% de share e 8,9 pontos de pico.

O Programa Silvio Santos fez um grande tributo à história da emissora, com resgate de quadros antigos da atração apresentada pelo dono do SBT, como Show de Calouros e Qual é a Música, além de convidados que também já deixaram sua marca no canal.

No programa, Patricia Abravanel pediu a Deus que ajudasse a apresentadora e suas irmãs a conduzir bem o SBT. “Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e às minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros”.

Continua após a publicidade

Junto às irmãs Daniela Beyruti — presidente da emissora — e Renata, Cintia, Rebeca e Silvia Abravanel, ela encabeçará o SBT de agora em diante. Completando o pedido, Patrícia ainda clama que Deus “dê às pessoas” que as acompanharão na jornada e que elas “vistam a camisa” assim como os espectadores do programa. “Viva o SBT! São 43 anos de alegria. Influenciando e levando muita vida a este Brasil. Vamos, todo mundo! Parabéns, SBT”, concluiu.

Morte de Silvio Santos

Ícone da TV brasileira, Silvio Santos morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto, após ficar 17 dias internado no Hospital Albert Einstein. O apresentador teve uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Ele deixou a esposa, Iris Abravanel, e seis filhas: Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata. Todas as mulheres da vida do comunicador atuam de alguma forma nas empresas de Senor Abravanel.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial