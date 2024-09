Como assistir ao debate de Kamala Harris e Donald Trump na TV e online

A vice-presidente dos Estados Unidos e democrata, Kamala Harris, e Donald Trump, ex-presidente que busca uma nova eleição pelo Partido Republicano, se enfrentam pela primeira vez em um debate nesta terça-feira, 10. O confronto pode ser decisivo para as eleições do país, já que ambos precisam conquistar os votos dos americanos indecisos e os rivais se encontram empatados nas últimas pesquisas eleitorais. O debate acontece a partir das 22h (horário de Brasília) na rede americana ABC News. Para assistir o embate Kamala Harris x Donald Trump no Brasil, o público tem duas opções: GloboNews e CNN Brasil na TV por assinatura, ou através do Disney+, que também fará a transmissão do sinal.

O debate de 90 minutos acontecerá no National Constitution Center, na Filadélfia, Pensilvânia — região que integra a lista de estados que uma hora votam em democratas, outra em republicanos, a depender de quem são os candidatos. Os jornalistas David Muir e Linsey Davis, dos programas ABC World News Tonight e ABC News Live Prime, respectivamente, serão os mediadores do confronto.

As regras do debate incluem tempo de resposta de dois minutos para cada pergunta, dois minutos para réplicas e um minuto extra para rebates. Os microfones também serão silenciados caso não seja a vez de determinado candidato falar. Trump terá a declaração final do debate após vencer um sorteio feito entre as campanhas. Entre os principais temas do debate estão o aborto, a economia e a imigração ilegal.

O que esperar do debate Harris disse estar se sentindo “bem” antes do debate, ao mesmo tempo em que antecipou o tom agressivo do adversário em uma entrevista de rádio ao Rickey Smiley Morning Show na segunda-feira: “Não há limites para o quanto ele pode baixar o nível, e devemos estar preparados para isso”. A candidata democrata provavelmente tentará mostrar-se ao público como uma política convincente, com propostas claras. Ou seja, uma alternativa segura contra o imprevisível Trump. Continua após a publicidade No entanto, Harris também deve atacar a ficha criminal de Trump, destacando sua experiência como promotora de justiça da Califórnia, além de criticar as propostas do candidato republicano em relação ao direito ao aborto, depois que a Suprema Corte de maioria conservadora anulou Roe v. Wade em um movimento apoiado por Trump. Em seu sétimo debate presidencial, Trump ele tem a experiência à seu favor, mas ainda se encontra em terreno desconhecido após seu antigo adversário, Joe Biden, abandonar a corrida à reeleição devido a críticas sobre seu desempenho e atos falhos em discursos. Trump vem se preparando para o debate com a ex-congressista democrata Tulsi Gabbard, que enfrentou Harris num debate para a nomeação democrata em 2020.

