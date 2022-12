Comédia com J.Lo e série de Elena Ferrante: as estreias da TV em janeiro

O primeiro mês de 2023 será agitado para as plataformas de streaming, que reservam estreias saborosas e aguardadas. De adaptações de livros e games, até comédias de ação e documentários, confira os principais lançamentos que valem uma espiada em janeiro:

A Vida Mentirosa dos Adultos

Quando: 4 de janeiro

Onde: Netflix

Logo na primeira semana de 2023 chega à Netflix a tão aguardada adaptação de A Vida Mentirosa dos Adultos, livro de Elena Ferrante. Ambientada na Nápoles da década de 1990, a história acompanha uma jovem que cresceu na área rica da cidade e volta a ter contato com a tia — que é odiada pelos pais e mora na região pobre. Em busca de suas raízes, a protagonista acaba desencadeando uma série de conflitos familiares.

The Last of Us

Quando: 15 de janeiro

Onde: HBO Max

Uma das maiores apostas da HBO em janeiro será no universo dos games. Adaptação do jogo homônimo, a história da série se passa 20 anos após a civilização ser dizimada por um fungo que transforma as pessoas em zumbis. Joel (Pedro Pascal) é contratado para levar a jovem Ellie (Bella Ramsey), de uma costa dos Estados Unidos para outra em meio ao cenário pós-apocalíptico.

Casamento Armado

Quando: 27 de janeiro

Onde: Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

O dia do casamento parecia um sonho que se tornava realidade para Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel). Os pombinhos, porém, só não esperavam que a cerimônia seria invadida por sequestradores. Com a missão de salvar seus familiares e convidados, os noivos entram em uma jornada de ação (e comédia) que levará o significado da frase “até que a morte nos separe” aos limites. Dirigido por Jason Moore, de A Escolha Perfeita, a produção ainda conta com nomes de peso, como a ótima Jennifer Coolidge, de The White Lotus, Sônia Braga e Lenny Kravitz.

Falando a Real

Quando: 27 de janeiro

Onde: Apple TV+

Jimmy (Jason Segel) é um terapeuta que está enfrentando o luto após a morte da esposa. Influenciado pela perda, ele decide tentar uma abordagem diferente com seus próprios pacientes: ser extremamente sincero e sem filtros. A tentativa, porém, acaba causando tumultuadas mudanças em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor.

Pamela Anderson – Uma História de Amor

Quando: 31 de janeiro

Onde: Netflix

Através de gravações e diários pessoais, Pamela Anderson revelará detalhes sobre sua ascensão à fama, os romances turbulentos e principalmente ao escândalo da sex tape. O documentário é uma resposta da atriz à série Pam & Tommy, do Star+, que abordou, sem sua autorização, o vazamento de um vídeo íntimo entre ela e o marido na época, o baterista Tommy Lee.