Com saída de Chico Pinheiro, Globo confirma fim da era das pratas da casa

Há 32 anos na rede Globo, o jornalista Chico Pinheiro vai deixar a emissora. O anúncio foi feito via e-mail interno assinado por Ali Kamel, diretor de jornalismo da empresa. A notícia chega na mesma semana em que outra prata da casa, Carlos Tramontina, apresentador do SPTV 2ª Edição, também deixou o canal, após longos 43 anos carregando o crachá da Globo.

A lista de celebridades do jornalismo que deixaram a emissora vem crescendo em ritmo alucinado, assim como aconteceu com os muitos contratos não renovados de atores das novelas, que agora se relacionam com a Globo através de projetos, e não mais com um salário fixo. A razão para os cortes não está clara. Os rumores vão desde uma busca da emissora por maior diversidade e por rejuvenescer seu quadro de jornalistas até a clássica necessidade de redução de custos. Essa renovação do quadro de jornalistas da casa provocou a despedida de nomes como Renato Machado, Francisco José, Marcos Uchôa, Alberto Gaspar, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Isabela Assumpção e Ari Peixoto – esse último, agora contratado pela Record.

“Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir”, diz um trecho do comunicado de Kamel sobre a saída de Pinheiro. “Ele pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há vinte anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira.” O texto faz referência ao bordão criado por Pinheiro, no qual ele diz “Graças a Deus, hoje é sexta-feira” ao fim da semana, quando apresenta o Bom Dia, Brasil.

Um comunicado polido também marcou a saída de Tramontina. “Depois de 43 anos em atividades jornalísticas diárias, estou deixando a Globo, uma decisão tomada em comum acordo com a empresa. É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar. Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo destes anos”, escreveu o apresentador nas redes sociais.