‘Cobra Kai’: Netflix bate martelo sobre temporada final da série

Sucesso da Netflix, a série Cobra Kai, do universo dos filmes Karatê Kid, será encerrada na sexta temporada. “Nosso objetivo no primeiro dia com Cobra Kai sempre foi terminar do nosso jeito, deixando o Valley no tempo e no lugar que sempre imaginamos. Portanto, é com imenso orgulho e gratidão que podemos anunciar essa conquista”, disseram os criadores, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, em comunicado.

Protagonizada por William Zabka e Ralph Macchio, a série se passa mais de 30 anos depois do Torneio Karatê All Valley, de 1984, e dá continuidade ao conflito interminável entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Com ótimo desempenho, Cobra Kai conseguiu 98% de aprovação no site de agregador de críticas Rotten Tomatoes, e conseguiu 107 milhões de horas assistidas na Netflix. O serviço de streaming divulgou um teaser sobre a última temporada da produção, que ainda não tem data de estreia. Confira: