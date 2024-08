Cinco vezes em que Silvio Santos revolucionou a TV brasileira

Ao longo das seis décadas, Silvio Santos foi responsável por inovações que moldaram a televisão brasileira — desde a abertura de sua própria emissora até a revelação de novos talentos. Confira cinco vezes em que o Homem do Baú revolucionou as telinhas:

1. Conciliou a carreira como apresentador com seu lado empresário

Silvio Santos começou a atuar em programas de TV para divulgar sua empresa Baú da Felicidade, que vendia brinquedos a prestações. Em 1961, ele comprou horários na extinta TV Paulista — hoje, TV Globo — e lançou o programa Vamos Brincar de Forca, uma competição que rendia prêmios patrocinados pela companhia. Com o sucesso na televisão, Silvio conseguiu expandir o alcance da marca, que passou a vender também eletrodomésticos, casas e automóveis. Na sequência, fundou o Grupo Silvio Santos, que hoje reúne mais de 30 empresas — entre elas, a Jequiti Cosméticos e o Hotel Jequitimar, na cidade do Guarujá. Ele também foi proprietário do Banco PanAmericano, vendido para o BTG Pactual em 2021.

2. Estabeleceu um padrão para os programas de domingo

Em 1963, Silvio comprou duas horas da grade da TV Paulista e começou a exibir, aos domingos, o Programa Silvio Santos. No ar até os dias de hoje, a atração — que na década de 1970 chegou a ter dez horas de duração – apresentou quadros que marcaram época, como o Show de Calouros, Qual é a Música, Porta da Esperança e Namoro na TV. Desde então, programas similares surgiram na televisão brasileira, como o Domingão, da Globo, e o Domingo Legal, criação do próprio Silvio.

3. Fundou seu próprio canal, o SBT

Após mais de uma década trabalhando na TV Paulista, Silvio decidiu abrir sua própria emissora. Em 1975, ele venceu a disputa pela concessão do Canal 11, no Rio de Janeiro, e investiu 10 milhões de dólares na nova empreitada. Chamada TVS, a emissora começou a operar no ano seguinte. Alguns anos depois, em 1981, Silvio ganhou a concessão de mais quatro canais, em São Paulo, Porto Alegre e Belém, e formou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Atualmente, o SBT é a segunda maior rede de televisão do país, com mais de 100 emissoras afiliadas, e tem a terceira maior audiência no Brasil.

4. Abriu espaço para novos talentos

Como dono do SBT, Silvio contratou nomes que viriam a se consagrar na televisão brasileira — entre eles, Hebe Camargo, Jô Soares, Gugu Liberato, Eliana, Celso Portiolli, Maisa Silva e mais. Pai de seis filhas, Silvio também trouxe a prole para o elenco de sua emissora. Patrícia Abravanel, filha mais conhecida do apresentador, divide com o pai o comando do Programa Silvio Santos. Outras duas herdeiras de Silvio são figurinhas carimbadas na programação do SBT — Silvia Abravanel, que apresentou o Bom Dia & Cia entre 2015 e 2022, e Rebeca Abravanel, que comanda o Roda a Roda Jequiti.

5. Investiu em formatos inéditos no Brasil

Ao longo de sua carreira, Silvio trouxe para o SBT várias atrações até então desconhecidas pelo público brasileiro. Em 1988, comprou a ideia de Jô Soares para o programa de entrevistas noturno Onze e Meia, que ficou no ar por 11 anos. A atração inaugurou o sucesso dos talk shows no país. Silvio também foi responsável pelo primeiro reality show de confinamento brasileiro, chamado Casa dos Artistas (2001). O programa reunia doze celebridades em uma mansão e conquistou a audiência, mas precisou sair do ar após um imbróglio com a TV Globo, que estreou o similar Big Brother Brasil no ano seguinte.

