Censura na Globo? Corte de flerte LGBT em novela gera revolta

No episódio de Volta Por Cima que foi ao ar na quarta-feira, 12, no horário das sete da Globo, o bloco com cenas dos próximos capítulos exibiu uma conversa entre Gigi (Rodrigo Fagundes) e Chico (Amaury Lorenzo), em clima de flerte, sobre uma possível relação sexual entre os personagens. “A Roxelle quer que a gente faça uma brincadeira à três”, diz Gigi a Chico, citando a personagem de Isadora Cruz. A cena foi ao ar no episódio de ontem, mas o trecho da proposta de trisal acabou cortado, gerando revolta e discussões sobre censura nas redes. “Censura e homofobia. Até quando?”, questionou Rodrigo Fagundes no Instagram, sem citar a trama ou a emissora.

Na cena transmitida de maneira incompleta, a conversa entre os dois virou uma série de insinuações: os dois homens, ainda em clima de flerte, falam sobre os atributos físicos de Roxelle e um desejo que ele teria. Em seguida, Gigi conta a Chico que atender ao pedido da mulher — que não pé mencionado de forma clara — dependeria dele. Logo depois, ela entra na sala com algumas xícaras. “Fiz logo três pra todo mundo tomar chá, porque com três é mais divertido”, diz Roxelle, deixando a mensagem nas entrelinhas.

O corte parece ser mais uma das tentativas da direção da Globo para agradar o público conservador. Tieta, por exemplo, está sendo exibida sem a abertura. Apesar da emissora não ter justificado a ausência, especula-se que a vinheta tenha sido cortada por possuir cenas de nudez, que não estariam adequadas para a nova faixa de horário. Em Mania de Você, trama das nove, arcos mais progressistas também foram cortados, como o romance que aconteceria entre Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno). A emissora também já foi acusada de cortar beijos homossexuais em novelas como Vai na Fé e Terra e Paixão.

