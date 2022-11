Cenário de novela da Globo que pegou fogo também foi incendiado na ficção

O cenário da novela Todas as Flores, do Globoplay, pegou fogo nesta sexta-feira, 18, nos Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro. Em nota oficial, a emissora informou que a área atingida pelas chamas é a parte externa da loja de departamento Rhodes & Co. Tailleur. Coincidentemente, a loja também enfrentou um incêndio na ficção.

No 14º episódio da novela de João Emanuel Carneiro, Patsy (Suzy Rego) descobre que Raulzito a largou para ficar com Mauritânia (Thalita Carauta). Descontrolada e bêbada, ela vai até o terraço da empresa, que está comemorando os 100 anos de existência com uma festança. Em um momento de fúria, ela atira a garrafa de whisky que carregava na mão e acaba atingindo o quadro de força do local, desencadeando o curto-circuito que dá origem ao incêndio.

Na ficção, dois personagens da trama morrem pelas chamas. Felizmente, na vida real, o incêndio não deixou fatalidades, e também não deve ter impacto na sequência da produção. A Globo afirmou que a parte interna da loja é filmada em estúdio, logo, o acidente não deve afetar o ritmo de gravações do folhetim.