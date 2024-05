Casamento às Cegas, só que de bandas: o curioso novo reality da Netflix

A Netflix está apostando cada vez mais alto no filão de reality shows. Além de renovar as séries O Ultimato: Ou Casa ou Vaza e O Ultimato – Queer Love — versão que conta com elenco apenas de mulheres e pessoas não-binárias –, a plataforma de streaming vai investir em vários novos programas, sendo um deles uma espécie de Casamento às Cegas, mas de bandas. Neste formato, batizado de Building the Band (Construindo a Banda, em tradução direta), 50 cantores vão se conhecer apenas conversando com suas vozes para formar uma banda, mas só descobrirão a aparência e os estilos de vestir após darem match. “O que acontecerá quando as bandas finalmente se encontrarem e aparência, coreografia e estilo entrarem em jogo? Performances incríveis, drama envolvente e um grande objetivo: encontrar a próxima grande banda musical”, diz a sinopse do programa, com produção de Cat Lawson, Alison Holloway, Katrina Morrison e Clara Elliot.

Apresentado por Nick e Vanessa Lachey — os mesmos de Love is Blind (Casamento às Cegas dos EUA), O Ultimato: Ou Casa ou Vaza americano estreia sua terceira temporada em dezembro, com seis casais héteros em que uma das pessoas está pronta para casar, enquanto a outra está em dúvida. As seis duplas se conhecem e têm a possibilidade de passar oito semanas com uma pessoa de outro casal, a fim de descobrir se pretende formalizar o enlace com o parceiro antigo ou iniciar uma história nova com o novo par. O spin-off Queer Love segue a mesma dinâmica, mas com casais lésbicos e é apresentado por por JoAnna Garcia Swisher. A segunda temporada do programa ainda não tem data de estreia definida.

Além de Building the Band, a Netflix também está produzindo um programa do setor imobiliário, Selling the City (Vendendo a Cidade), que acompanhará o trabalho de um grupo de corretores na cidade de Nova York em oito episódios; além de Battle Camp (Campo de Batalha), que colocará diversos participantes de realities da plataforma em “desafios de alta octanagem”, com punições severas para os perdedores. O campeão leva o prêmio de 250.000 dólares.

Outro programa em desenvolvimento é o Owning Manhattan (Possuindo Manhattan), em que o corretor Ryan Serhant comanda um exército de agentes na disputa pela venda de imóveis de luxo em Nova York. Love Is Blind também ganhará uma versão no Reino Unido em agosto, com apresentação de Matt e Emma Willis.

