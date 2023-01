‘Caleidoscópio’: veja a ‘ordem certa’ e outras três maneiras de assistir

A série Caleidoscópio, da Netflix, chegou à plataforma no primeiro dia do ano, e não deixou a lista de mais vistos desde então. Com uma trama criminal aparentemente comum, que gira em torno de um roubo bilionário, a produção inova ao se apresentar de maneira não-linear: os episódios são nomeados com cores e podem ser vistos em qualquer ordem — cada perfil da plataforma, inclusive, recebe a série em uma sequência. No total, são mais de 40 000 combinações possíveis, mas a própria plataforma indicou algumas maneiras para aproveitar a atração — isso porque, apesar da história ser a mesma, cada sequência têm um estilo de narrativa, com o espectador entrando na história em momentos diferentes e desenrolando a trama de maneira distinta. Confira a seguir algumas possibilidades:

A “ordem certa”

Embora a série possa ser assistida em diferentes sequências, a Netflix elegeu a sua preferida. Nela, a narrativa começa na manhã seguinte ao assalto, no episódio vermelho, e é finalizada no acontecimento mais importante da trama, o assalto em si, que é retratado no branco. No meio do caminho, a narrativa vai voltando no tempo quase em uma ordem cronológica inversa.

Ordem cronológica

A narrativa mais óbvia segue a ordem cronológica, avançando do episódio violeta, que se passa 24 anos antes do assalto, até o rosa, que acompanha os acontecimentos cinco meses depois do crime. A escolha é ideal para quem prefere narrativas diretas, sem desvios no tempo, facilitando o entendimento.

História Clássica de detetive

As tramas convencionais de investigação costumam ser marcadas por linhas temporais pautadas pelo mistério, indo e voltando entre passado e futuro para prender o espectador e incentivá-lo a desvendar o mistério. Pensando nisso, a plataforma criou uma ordem “clássica”.

Ordem Tarantino

A plataforma organizou a sequência inspirada no famoso cineasta, de forma que a trama acontece ao estilo de Tarantino. Nela, a história começa cinco dias antes do assalto, no episódio azul, e acaba na manhã seguinte ao crime, com o capítulo vermelho, com diversas idas e vindas temporais no meio do caminho.