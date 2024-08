Cabeleireiro e amigo íntimo de Silvio Santos, Jassa presta homenagem

Grande ícone da televisão brasileira, Silvio Santos morreu neste sábado, 17, em São Paulo, aos 93 anos. O apresentador recebeu uma homenagem do cabeleireiro Jassa Santos, que cuidava de seu visual há 40 anos — nesse período, os dois se tornaram amigos próximos. Jassa publicou uma foto em que aparece ao lado do comunicador, em frente a uma placa que diz “Praça Silvio Santos”. “Vamos ficar nesta praça eternamente”, escreveu o cabeleireiro na legenda da imagem.

Em 1° de fevereiro deste ano, Silvio compareceu ao salão de Jassa para tingir os cabelos grisalhos. Na ocasião, Robson Jassa, filho do cabeleireiro, compartilhou uma foto do apresentador. “Hoje foi dia de imensa alegria para a equipe Jassa, tivemos o prazer de receber Silvio Santos em nosso espaço! Estávamos com saudades, até uma próxima!”, escreveu. Essa foi a última vez em que o dono do SBT visitou o estabelecimento — depois, ele passou a ser atendido em domicílio.

Quem é Jassa?

José Jacenildo dos Santos, o Jassa, nasceu em Serra de Cuité, na Paraíba, e trabalhou na infância como engraxate. Quando foi para São Paulo, em 1964, descobriu sua habilidade com as tesouras. Conheceu Silvio Santos em 1976, durante a produção do espetáculo teatral Nós Também Sabemos Fazer. Na década de 1980, o cabeleireiro foi a Paris para se aperfeiçoar, e segue até hoje atuando no salão Jassa Hair Studio.

Além de Silvio Santos, Jassa também tem uma lista estrelada de clientes. O cabeleireiro já cuidou do visual dos apresentadores Milton Neves, César Filho, Luiz Bacci e Ratinho, e também dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Michel Temer.

