Briga de príncipe Harry e Meghan com colunista respinga na Amazon

Colunista do The Sun, Jeremy Clarkson publicou em dezembro um artigo em que destilava ódio contra Meghan Markle, desejando ver a atriz “desfilando nua pela Grã-Bretanha enquanto as pessoas jogavam pedaços de excremento nela”. Após a repercussão negativa, o apresentador de TV pediu desculpas ao príncipe Harry e a Meghan, mas ambos rejeitaram o pedido, e agora Clarkson deve perder seu contrato com o Prime Video. No serviço de streaming da Amazon, o radialista apresenta as séries Clarkson’s Farm e The Grand Tour, um dos maiores shows da plataforma, mas que deve ser encerrado após a próxima temporada. Nesta terça, 17, haveria uma coletiva de imprensa sobre Clarkson’s Farm –agendada antes do escândalo, mas o evento foi cancelado sem maiores explicações.

De acordo com a Variety, o Prime Video quer desvincular sua imagem de Jeremy Clarkson o quanto antes, porém, novas temporadas dos programas comandados por ele já foram encomendadas até 2024. O apresentador chegou a justificar que seu artigo fora escrito às pressas e que por isso os ataques não foram cortados da edição final. Clarkson também alega ter enviado um e-mail a Meghan e ao príncipe Harry na manhã de Natal para se desculpar com eles. “Eu disse que estava perplexo com o que eles estavam dizendo na TV, mas que a linguagem que usei em minha coluna era vergonhosa e que lamentava profundamente”.

Entretanto, um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex emitiu um comunicado sobre o caso na tarde de segunda, 16, afirmando que o apresentador só se desculpou com Harry. “Em 25 de dezembro de 2022, o Sr. Clarkson escreveu apenas para o príncipe Harry, duque de Sussex. O conteúdo de sua correspondência foi marcado como privado e confidencial. Embora um novo pedido público de desculpas tenha sido emitido hoje pelo Sr. Clarkson, o que resta a ser abordado é seu padrão de longa data de escrever artigos que espalham retórica de ódio, teorias de conspiração perigosas e misoginia. A menos que cada uma de suas outras peças também tenha sido escrita ‘às pressas’, como ele afirma, é claro que este não é um incidente isolado compartilhado às pressas, mas sim uma série de artigos compartilhados com ódio”, diz a nota.