‘Bridgerton’: o que esperar da quarta temporada da série da Netflix

Bridgerton domina o ranking de séries mais assistidas da Netflix brasileira desde o lançamento dos episódios finais de sua terceira temporada na quinta-feira, 13. Devorada pelos fãs, a leva encerrou os conflitos principais do romance entre Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton) e já atiça a curiosidade sobre a quarta safra. Com base no vasto universo literário de Julia Quinn, a equipe criativa por trás do hit tem muitas opções, mas parece já ter decidido qual rumo tomar. Confira o que se sabe sobre a próxima temporada de Bridgerton até agora:

Quando estreia a quarta temporada de Bridgerton?

Segundo Jess Brownell, roteirista que chefia a produção, a espera pela próxima leva pode ser longa. No momento, o ritmo estipulado é o de uma temporada a cada dois anos: “Estamos tentando acelerar o passo, mas cada uma exige oito meses de filmagens, além da extensa pós-produção, da edição à dublagem em todas as línguas acatadas pela Netflix — e a escrita também não é nada rápida”, disse à publicação The Hollywood Reporter. Ainda em fase de finalização dos roteiros, a nova temporada deve chegar apenas em 2026.

Qual será o novo casal protagonista?

Na mesma conversa, Brownell se recusou a dar pistas sobre o novo par central de Bridgerton, mas disse que parte dos fãs ficará contente com a escolha. As teorias mais fortes são de que o foco recaia ou sobre Benedict Bridgerton (Luke Thompson), ou sobre sua irmã, Francesca (Hannah Dod), ambos figuras de destaque nos episódios mais recentes — e possíveis responsáveis por abrir os horizontes da série para relações homoafetivas.

Os dois são destaque de dois livros distintos da saga escrita por Julia Quinn, Um Perfeito Cavalheiro e O Conde Enfeitiçado. O primeiro narra o encontro do desinibido Benedict com sua futura amada em um baile de máscaras, enquanto o segundo acompanha as dores de Francesca e sua dificuldade para engravidar. Como já se sabe, a série da TV não segue fielmente o drama literário. Tanto que, na adaptação da Netflix, Francesca pode acabar se envolvendo com Michaela (Masali Baduza), prima de seu marido — claro, isso no campo das especulações. Enquanto Benedict já encerrou a terceira temporada se descobrindo bissexual.

Nenhum anúncio sobre quais atores retornarão ao seriado foi feito ainda. As filmagens devem ser retomadas ainda no segundo semestre de 2024.

