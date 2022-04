“‘Bridgerton’ é um alento para tempos difíceis”, diz Chris Van Dusen

A segunda temporada de Bridgerton bateu, recentemente, o recorde de sua predecessora, isolando o romance de época da Netflix na liderança das séries de língua inglesa mais vistas da plataforma. Embora tenha o dedo de Shonda Rhimes na produção, o nome principal por trás do fenômeno de audiência é outro: o produtor executivo Chris Van Dusen, showrunner das duas primeiras temporadas da produção.

A quem o nome escapa, Van Dusen é figurinha recorrente em séries populares da televisão, não raro ao lado de Shonda Rhimes. O produtor esteve por trás das câmeras na longeva Grey’s Anatomy até 2011, e comandou a série derivada Privacte Practice, focada na jornada de Addison Montgomery em Los Angeles. Van Dusen também atuou como produtor e roteirista no drama político Scandal, outro sucesso da ABC, e adaptará para as telas o livro They Both Die at the End, de Adam Silvera. Em comum, as séries compartilham de uma veia crítica, e mesclam o cotidiano a temas relevantes, como racismo e desigualdade. “O objetivo é sempre um entretenimento que diga algo sobre o mundo”, revelou em entrevista a VEJA. Confira a seguir:

A segunda temporada de Bridgerton se tornou a série de língua inglesa mais vista da Netflix, batendo o próprio recorde, que era da temporada anterior. O que faz da série algo tão popular com o público? É um escape para todos nós. Quando entrei no projeto, eu mesmo estava procurando por um escape, então foi isso o que a audiência recebeu. Na primeira temporada, todo mundo estava trancado em casa, sem interação social. O público buscava algo novo, e Bridgerton ofereceu um alento para os tempos incrivelmente difíceis pelos quais nos passamos. É um programa sobre triunfo. Não importa quem você seja, você é digno de alcançar seus sonhos. É um tema universal, e todos podem se identificar.

Você tem um histórico trabalhando com a Shonda Rhimes antes da Netflix, em Grey’s Anatomy e Scandal. Ela é conhecida por abordar temas sociais da TV e agora também no streaming, são temáticas que te atraem? Sim. Não importa em qual o projeto eu esteja, o objetivo é sempre fazer um entretenimento que tenha um significado e diga algo sobre o mundo. Isso aconteceu em todos os programas que trabalhei antes de Bridgerton e certamente se repetirá no que virá pela frente.

Bridgerton é uma série preocupada com representatividade. Como você, um homem branco, lida com a responsabilidade de colocar isso nas telas? Desde o começo estávamos na mesma página. Queríamos refletir o mundo em que vivemos hoje para que a audiência moderna se identificasse com a série. Para que todo mundo que assistisse, pudesse se ver representado. Tive um grupo incrível de roteiristas comigo, e todos tínhamos o mesmo objetivo de ser o mais autêntico possível. Acho que atingimos o objetivo com o trabalho de todos os colaboradores e consultores.