Bolsonaro x Lula: a verdade sobre a briga de audiência no ‘JN’

Na manhã desta sexta-feira, 26, foi divulgada a audiência consolidada do Jornal Nacional na noite da entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Na quinta, 25, o petista rendeu ao telejornal da Globo 32,3 pontos de média e 47% de share (participação no total de televisores sintonizados na região paulista durante a exibição do informativo) na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país.

De acordo com dados obtidos por VEJA, Jair Bolsonaro (PL), entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcellos na última segunda, 22, fez o JN bater recorde de maior ibope do ano com 32,7 pontos de média e 46,7% de share. A diferença entre os dois principais concorrentes da eleição presidencial foi de apenas 0,4 ponto de ibope a mais para Bolsonaro. Apesar disso, o share de Lula foi 0,3% maior. Importante ressaltar que segunda-feira é o dia em que o público costuma assistir mais à televisão, um fator favorável a Bolsonaro.

Nesta semana, o Jornal Nacional já falou também com Ciro Gomes, candidato do PDT, que dentre os três presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, foi o que amargou o menor índice de audiência: 29,2 pontos e 42% de participação. Nesta sexta-feira, ainda, o telejornal recebe Simone Tebet, a candidata à presidência pelo MDB.

Cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media.