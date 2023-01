Bolsonaro e seus apoiadores viram chacota em talk show americano

Os atos de terrorismo golpista promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro repercutiram ao redor do mundo — e, previsivelmente, viraram piada do talk show americano The Late Show with Stephen Colbert na madrugada desta terça-feira, 10. Após falar sobre Donald Trump, o apresentador citou as manifestações bolsonaristas como uma cópia da invasão do Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro de 2021, após a derrota do republicano para Joe Biden, do Partido Democrata. “O Brasil acabou de ter uma eleição presidencial e o perdedor foi o político de extrema-direita Jair Bolsonaro. Bolsonaro alega que ele perdeu por causa de fraude nos votos. Se isso soa familiar, isso também soará: ontem, apoiadores do Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional do Brasil e o escritório presidencial. Não! Não! Eu não posso assistir a esse filme novamente!”, debochou o humorista.

“Os invasores foram enfim presos, mas foi um péssimo dia para a democracia no Brasil. Especialistas dizem que o 8 de janeiro é o 6 de janeiro do Brasil. Eles atacaram cavalos e quebraram janelas de dentro dos prédios. Espera um instante, vocês já estão dentro. Por que estão quebrando as janelas? Querem ser acusados de quebrar e sair [em vez de invadir]?”, disse o humorista, ironizando a capacidade mental atroz das hordas bolsonaristas. Colbert também mencionou imagens de um dos apoiadores de Bolsonaro prestes a defecar dentro de uma das salas do Congresso Nacional, fazendo piada com a palavra cocô — em inglês e português.

