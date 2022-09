Bolsonarista e desafeto da Globo, Sérgio Reis faz ponta em ‘Pantanal’

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e crítico ferrenho da Globo, Sérgio Reis fará uma participação no último capítulo do remake de Pantanal. O cantor é responsável por inspirar o autor Benedito Ruy Barbosa a escrever a novela original em 1990, quando o folhetim foi exibido pela Manchete, mas chegou a dar declarações de que não daria audiência para a Globo pelo fato da emissora ser contrária a Bolsonaro. O sertanejo, entretanto, mudou de ideia e fará uma aparição no último capítulo da adaptação assinada por Bruno Luperi, que será transmitido em 7 de outubro. Um vídeo publicado pelo ator Guito, intérprete de Tibério (mesmo personagem de Reis na trama original), revelou que o artista canta a música Chalana em uma roda de viola junto com outros personagens no casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

Confira:

Sérgio Reis fará a participação ao lado de Almir Sater, outro cantor que esteve presente na Pantanal original, na pele do personagem Trindade, e que integrou o elenco do remake também. Na versão atual, Trindade foi vivido por Gabriel Sater, filho do artista na vida real.

Continua após a publicidade