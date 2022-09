Bolão do Emmy 2022: quem são os favoritos ao prêmio

A cerimônia da 74ª edição do Emmy Awards acontece nesta segunda-feira, 12, em Nova York, e tem potencial para fazer história. Apelidado de “Oscar da TV”, a premiação deu verniz ao sucesso de Round 6, série sul-coreana da Netflix. A produção é a primeira em língua não inglesa a conquistar uma indicação na categoria de melhor série dramática do prêmio – sendo assim, se ganhar também será um marco.

Round 6, porém, compete com o peso pesado Succession, da HBO, título mais indicado da noite com 25 categorias e vencedor da mesma categoria no ano passado. Better Call Saul, cuja última temporada foi elogiadíssima, também está no páreo. Na categoria, estão ainda os fenômenos pop Stranger Things e Euphoria, e as também ótimas, Ruptura, Ozark e Yellowjackets.

Se não levar de melhor drama, Round 6 dificilmente sairá de mãos vazias. Lee Jung-jae, que interpreta o protagonista Seong Gi-hun, é um dos favoritos ao prêmio de melhor ator de série dramática. Em seu encalço está a cobrança pelo reconhecimento do trabalho de Bob Odenkirk em Better Call Saul – o recente fim da série, porém, foi dividido em duas partes e Odenkirk pode concorrer na próxima edição do Emmy. Na categoria de melhor atriz, Zendaya deve repetir a conquista por sua performance na primeira temporada em Euphoria, desbancando Sandra Oh e Jodie Comer, ambas de Killing Eve, e Reese Witherspoon por The Morning Show.

As categorias de comédia são as mais acirradas da noite. Mesmo com Ted Lasso como a favorita para o título de melhor série cômica, as concorrentes Barry, Hacks, Only Murders in the Building e Abbott Elementary são ótimas candidatas à estatueta. Abbott Elementary, sobre as agruras do ensino público, é a zebra que pode surpreender na noite. Entre os nomes que disputam o prêmio de melhor ator de série de comédia, a decisão está entre Martin Short e Steve Martin por Only Murders in the Building; Jason Sudeikis por Ted Lasso; Bill Hader por Barry; Nicholas Hoult, com The Great; e Donald Glover por Atlanta. Vencedor do ano passado, Sudeikis busca o bicampeonato, mas os dois veteranos de Only Murders são fortes concorrentes – especialmente Steve Martin, que, aos 77 anos, nunca levou um Emmy por atuação.

O título de melhor atriz de comédia deve ir para as mãos de outra veterana, a excelente Jean Smart, vencedora do prêmio no ano passado, e que voltou a brilhar na série Hacks. Sua grande concorrente é Quinta Brunson, recordista de indicações como uma mulher negra na categoria de comédia, e estrela de Abbott Elementary.

A premiação será transmitida no Brasil pelo canal TNT, da TV paga, a partir das 21 horas. O evento será apresentado por Kenan Thompson e VEJA vai acompanhar o evento ao vivo,