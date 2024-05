‘Beleza Fatal’: os indícios capciosos em trailer da primeira novela da Max

A Max divulgou nesta terça-feira, 14, o primeiro teaser oficial de Beleza Fatal, primeira novela da plataforma de streaming. Antes prevista para 2024, a produção estrelada por Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli teve sua estreia adiada para janeiro de 2025. De acordo com o vídeo, Pitanga interpretará Lola, uma mulher que sonha em abrir uma clínica de estética, realiza seu desejo e conquista muito dinheiro e poder. Já Queiroz passa por um procedimento na clínica e depois deseja se vingar de alguma coisa que aconteceu. O papel de Giovanna não ficou claro, mas já se sabe que a atriz viverá uma dona de casa com grande senso de justiça. O elenco conta ainda com Herson Capri, Caio Blat, Murilo Rosa. O teaser dá indícios de que a história se apoiará em um tom exagerado, típico de novela das 7 da Globo.

Sem mais segredos. #BelezaFatal, minha primeira novela original, estreia em janeiro de 2025. pic.twitter.com/6dDRVhiH4w — Max Brasil (@StreamMaxBR) May 14, 2024

Criada por Raphael Montes (de Bom Dia, Verônica e Dias Perfeitos), Beleza Fatal começou a ser concebida há mais de dois anos, mas enfrentou percalços como a fusão da Warner, dona da HBO, com o Discovery, com as inevitáveis reavaliações de investimentos que esses movimentos corporativos implicam. Superada a burocracia, veio toda a logística da produção – a HBO teve de incutir no mercado independente nacional o know-how de gravar novelas, que é uma operação bem maior que a de uma série: Beleza Fatal terá quarenta capítulos. Um caminho facilitado pelo contato intenso de Montes com a diretora da novela, Maria de Médicis, e estrelas como Camila Pitanga, intérprete da vilã Lola, alpinista social que explora a obsessão contemporânea com a beleza (e transforma seu corpo no processo), além de se engalfinhar com mocinhas de Camila Queiroz e Giovanna Antonelli.

