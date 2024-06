Bebê de Teca em Renascer é intersexo: entenda o que é a condição

Com o nascimento do bebê de Teca (Lívia Silva), Renascer traz à tona nesta semana o tema da intersexualidade a partir do momento em que o personagem José Augusto (Renan Monteiro) constata que o neném da jovem veio ao mundo com uma genitália ambígua. Na novela das 9 da Globo, o parto correrá bem graças à ajuda espiritual de Maria Santa (Duda Santos) e do apoio emocional de Buba (Gabriela Medeiros), entretanto, Augusto, que é médico, ficará preocupado com a condição do bebê intersexo. Essa trama é uma homenagem do autor do remake, Bruno Luperi, ao texto original do avô Benedito Ruy Barbosa, criador da história — na versão de 1993, a personagem Buba (Maria Luísa Mendonça) era intersexo — e chamada pelo termo pejorativo “hermafrodita”, enquanto na adaptação é uma mulher trans como sua intérprete.

No remake, o bebê de Teca, batizado de Cacau, sofrerá preconceito logo que nascer. Um médico sugerirá de cara que a criança passe por uma cirurgia de designação de sexo, com comentários maldosos e preconceituosos. A atitude provocará a ira de Teca e Buba, que vão defender o direito da criança escolher com qual gênero se define no futuro.

O que é intersexo

Intersexo é o termo que designa uma pessoa que nasce com órgãos masculinos e femininos, como testículos e ovários, composta simultaneamente por cromossomos XX (mulher) e XY (homem). Além disso, a pessoa também pode ostentar características femininas e masculinas ao mesmo tempo. “Intersex é um termo guarda-chuva usado para descrever uma ampla gama de variações naturais do corpo. Em alguns casos, características intersexuais são visíveis no nascimento, enquanto outras não são aparentes até a puberdade. Algumas variações cromossômicas intersexuais podem não ser fisicamente aparentes”, explica um site da campanha Livres e Iguais, da ONU. De acordo com a organização, especialistas estimam que aproximadamente entre 0,05% e 1,7% da população mundial é intersexo.

