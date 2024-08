Atuação? Por que simpatia de Simone Biles na Olimpíada levanta dúvidas

A final da ginástica artística individual geral na Olimpíada de Paris parou o Brasil na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, graças às aguardadas participações de Flávia Saraiva, 24, e Rebeca Andrade, 25, que conquistou a medalha de prata. Para além do desempenho exemplar de Rebeca nas provas, porém, outro fator chamou a atenção dos espectadores: as interações da brasileira com a rival Simone Biles, 27, que saiu de lá com o ouro. Coroada a melhor ginasta do mundo, Biles atualmente filma mais episódios da série documental O Retorno de Simone Biles da Netflix, sobre os bloqueios mentais que a fizeram desistir da mesma competição em 2021 — e há quem diga que sua notável simpatia e repetidas interações com a brasileira não passariam de atuação.

Na rede X, antigo Twitter, a frase “tá filmando, Netflix” ascendeu ao ranking de assuntos mais comentados ao longo da disputa graças a momentos capturados entre as duas, como uma breve conversa em que ambas riam e um rápido aperto de mãos. Como Andrade não fala inglês, nem Biles português, ambas conseguem se comunicar por gestos e frases simples, e dizem manter uma relação cordial. Em entrevista à CazéTV após o pódio, Rebeca disse: “A gente torce muito uma pela outra, como podem ver durante a competição. Não conversamos muito, mas sempre estamos rindo ou falando ‘você consegue’, ‘vai lá’”. A disposição sorridente, afinal, é marca conhecida de ambas.

A ideia da rivalidade, contudo, logo se tornou uma piada entre aqueles que assistiam à competição em casa. Uma postagem, por exemplo, atingiu mais de 30.000 curtidas ao dizer “Simone Biles toda hora indo na Rebeca, alguém avisa que a Netflix já conseguiu o take que precisava”, enquanto outra chegou aos 50.000 ao caçoar de mais um momento — “a Rebeca levando susto com o espírito obsessor da Simone Biles”. Sob tal lógica, a americana estaria forjando uma aproximação à concorrente para intensificar o drama de sua série. Será?

simone biles toda hora indo na rebeca alguém avisa que a netflix já conseguiu o take que precisava pic.twitter.com/yWddfoS2E5 Continua após a publicidade — luscas (@luscas) August 1, 2024

a rebeca levando um susto com o espírito obsessor da simone biles pic.twitter.com/jLaSok82YQ Continua após a publicidade — lufreeee (@amosertwink) August 1, 2024

Já disponível na Netflix, O Retorno de Simone Biles estreou com seus dois primeiros episódios em 17 de julho e se tornou uma das produções mais vistas na plataforma de streaming com seu registro do árduo preparo da atleta entre 2021 e 2024. Na Olimpíada de Tóquio, ela chegou a conquistar duas medalhas — a prata entre equipes e o bronze na trave —, mas desistiu da final do individual geral por sentir que sua saúde mental estava debilitada. Na ocasião, disse não confiar em si mesma como antes. Agora, a produção filma mais dois episódios em Paris e acaba de ganhar o clímax ideal para sua história de superação, que lança os novos capítulos ainda este ano.

Continua após a publicidade

As finalistas da ginástica ainda competem pelas medalhas do salto no sábado, 3, e as da trave e do solo na segunda-feira, 5.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial