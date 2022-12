Atrizes de ‘Roma’ e de ‘Elite’ visitam sobreviventes de guerrilhas em doc

Yalitza Aparicio não pensava em ser atriz quando foi escalada como protagonista de Roma, de Alfonso Cuarón, mas brilhou tanto nas telas que foi indicada a um Oscar de melhor atriz. Primeira indígena a concorrer na categoria, a mexicana, desde então, usa a visibilidade conquistada para dar voz à minorias — nessa toada, topou o desafio de ser uma das mulheres à frente da minissérie documental Peace Peace Now, disponível no Star+. Dividida em quatro episódios, o programa acompanha a história de mulheres que enfrentaram conflitos armados na América Latina. Além dela, a atriz espanhola Ester Expósito (conhecida pela série Elite), a chilena Daniela Vega (do filme Uma Mulher Fantástica) e a cantora inglesa Shirley Manson também participam da produção.

No episódio conduzido por Yalitza, a atriz viaja à Guatemala para apresentar ao mundo as avós de Sepur Zarco, um grupo de sobreviventes da guerra civil que matou mais de 200.000 pessoas no país. “Para mim, é muito importante dar voz a essas histórias que devem ser trazidas à tona. Precisamos conhecê-las e aprender com elas.”, contou em entrevista à VEJA. Rosto conhecido nas telas, Yalitza destaca a importância da representatividade. Mais do que contar histórias, ela sabe que ver traços semelhantes aos seus em séries e documentários é uma evolução bem-vinda na indústria. “Sempre digo que, para mim, faltou ver pessoas como eu para encontrar inspiração para fazer aquilo que a sociedade dizia que não era para mim”, explica.

A opinião é compartilhada pelas companheiras de elenco. “Estamos colocando a voz de mulheres que foram silenciadas no lugar que lhes é de direito”, conta a Daniela Vega, que foi até a Turbaco, na Colômbia, para narrar a história de uma cidade fundada por mulheres afastadas de seus lares pelas guerrilhas locais. “Acho importante contar essas histórias para os jovens porque é a juventude que terá de lutar pelos direitos das mulheres daqui pra frente”, conta a espanhola Ester Expósito, que no programa conta a história da jornalista mexicana Lydia Cacho, autora do livro Los Demonios del Edén, que deflagrou uma rede de pedofilia e tráfico sexual de menores comandadas por políticos, juízes e traficantes de drogas do país. Por causa da investigação, ela chegou a ser presa, torturada e ameaçada, além de ter sido forçada a fugir do país.

Confira o trailer: