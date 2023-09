Atriz trans e negros em destaque: o elenco repaginado de ‘Elas por Elas’

Substituta de Amor Perfeito na faixa das 18h da Globo, o remake de Elas por Elas estreia nesta segunda-feira, 25, com um grande diferencial do elenco original da versão de 1982. No primeira versão, sete atrizes brancas interpretaram as protagonistas da trama de Cassiano Gabus Mendes. Já a adaptação de Thereza Falcão e Alessandro Marson conta agora com duas negras, Thalita Carauta e Késsia Estácio, e uma mulher trans, Maria Clara Spinelli. Um dos personagens mais icônicos do folhetim, Mário Fofoca foi interpretado primeiro por Luis Gustavo e agora quem dará vida ao personagem é Lázaro Ramos. Alguns nomes e tramas de personagens também foram adaptados. A novela narra a história de sete amigas da juventude que se reencontram após 25 anos.

Confira as diferenças das protagonistas de Elas por Elas:

Carmem/Reneé

A personagem Carmen, interpretada por Maria Helena Dias originalmente, teve seu nome mudado para Reneé, e sua história também ganhou alterações. O papel de Maria Clara Spinelli na nova versão envolverá uma transição de gênero da personagem. A personagem será abandonada pelo marido, que roubará tudo da família, e terá que cuidar de dois enteados, precisando se virar para sustentar a casa.

Wanda/Taís

Antes Wanda (Sandra Bréa), Wanda passou de uma secretária para uma modelo bem-sucedida no remake e é vivida por Késia Estácio. Irmã de Mario Fofoca (Lázaro Ramos), ela se envolve com o marido de Márcia (que agora é Lara) sem saber que ele era casado com a amiga da juventude e esconde a informação depois que o infiel morre.

Helena

Interpretada por Aracy Balanabian na primeira versão, Helena é a única vilã entre as sete protagonistas e é vivida por Isabel Teixeira no remake. Na juventude, a personagem roubou o namorado de Adriana e engravidou dele.

Adriana

Vivida por Esther Góes em 1982, Adriana será interpretada por Thalita Carauta. Após ter tido o namorado roubado, a mocinha se casa rapidamente e engravida na mesma época que a ex-amiga. Na maternidade, elas têm seus filhos trocados pelo pai de Helena, que desejava um neto homem para tocar os negócios, mas a filha tinha dado à luz uma menina. Com isso, Adriana criou a filha de Helena, e Helena cuidou a vida inteira do rebento de Adriana.

Natália

Eternizada por Joana Fomm no original, Natália seria de Monica Iozzi, mas a atriz desistiu por problemas pessoais. O papel foi para Mariana Santos e conta a história de uma mulher cujo irmão morreu durante uma viagem de amigos na casa de praia de Helena. O trauma fez Natália esquecer o que aconteceu, mas ela tem quase certeza de que uma das seis amigas é responsável pela morte, então ela decide investigar o que aconteceu.

Márcia/Lara

Responsável por reunir as amigas após 25 anos, Lara (Debora Secco) foi Márcia (Eva Wilma) na versão original e é a mais protagonista das sete personagens. Traída pelo marido, ela contrata o detetive particular Mário Fofoca para desvendar quem é a amante.

Marlene/Carol

Antes Marlene (Mila Moreira), Carol ficou com Karine Teles. A personagem é uma fisioterapeuta, neurocientista e professora universitária completamente dedicada ao trabalho — por causa disso, não consegue manter nenhum relacionamento amoroso.

