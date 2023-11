Atriz de ‘Terra e Paixão’ diz que casal lésbico foi apagado da novela

A representação LGBTQIA+ cairá em Terra e Paixão, novela das 9 da Globo. De acordo com a atriz Renata Gaspar, intérprete de Mara, a relação de sua personagem com Menah (Camilla Damião) será apagada da trama escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes que fica no ar até janeiro no horário nobre da emissora. “Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. ‘É aquela tia que vive com a amiga dela'”, desabafou Renata em uma sequência de publicações feitas no X (antigo Twitter).

No começo de Terra e Paixão, Mara era casada com Elias (Lourinelson Vladmir), mas começou a se apaixonar por Menah e levou um tempo até criar coragem para se separar e assumir o namoro na fictícia cidade de Nova Primavera. Nas redes sociais, vários telespectadores torcem pelo romance da caminhoneira com a professora e acompanhavam com afinco o desenrolar da relação das duas. Fenômeno maior ainda é a torcida para que Kelvin (Diego Martins), um garçom afeminado, e Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga rústico de Antônio La Selva (Tony Ramos), fiquem juntos.

“Obrigada pelo carinho e vamos até o fim naturalizar da forma que pudermos pois amamos as personagens e esse encontro. E sabemos o quão importante e representativo isso é pra todo Brasil. Podem desistir mas nós jamais desistiremos. E deixando claro que meu post não foi para atacar ninguém e sim para comunicar, principalmente aos fãs do casal, que nos perguntam diariamente sobre a trama, quis ser honesta e apenas deixar claro o que está acontecendo de fato. Agradeço a nossa equipe maravilhosa que todos os dias no set nos ajudam a contar essa história com verdade e importância que ela merece”, agradeceu Renata Gaspar.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade