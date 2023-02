Ator de ‘You’ pediu por menos cenas de sexo na série — eis a razão

A quarta temporada de You, ou Você, hit da Netflix, acaba de estrear na plataforma. Dessa vez, a trama conta com menos cenas picantes — resultado de um pedido do ator Penn Badgley, que interpreta o protagonista Joe, à criadora da série, Sera Gamble. “Na verdade, essa é uma decisão que tomei antes de entrar no programa. Acho que nunca mencionei isso publicamente, mas uma das coisas principais é: quero me colocar de volta em uma caminho na minha carreira em que sou sempre apenas o personagem romântico?”, explicou Badgley em um episódio de seu podcast, Podcrushed.

O ator contou que pediu por menos cenas de intimidade para Gamble, que concordou sem pestanejar. O resultado é uma redução considerável nas cenas de sexo, conforme o foco da primeira parte da temporada recaí mais sobre o mistério relacionado ao stalker de Joe, em vez de sua obsessão doentia por uma nova mulher — ainda que a luxúria seja parte importante do personagem. “Eu assinei este contrato, sei o que fiz. Você não pode tirar esse aspecto do DNA do conceito”, disse Badgley. O ator acrescentou que a escolha vem também em respeito à sua família: ele é casado com Domino Kirke, com quem tem um filho, James. “Tipo, fidelidade, em todos os relacionamentos, e especialmente no meu casamento, é importante para mim. E chegou a um ponto em que não quero fazer isso”, disse ele.

Na parte 1 da nova temporada de You, já disponível na Netflix, Joe tenta deixar o passado sanguinário para trás e seguir em frente assumindo uma nova identidade, a do professor de literatura Jonathan Moore, em Londres. A parte 2 estreia na plataforma em 9 de março.

