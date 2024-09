Ator de ‘Os Anéis do Poder’ revela se Gandalf estará na nova temporada

Na nova temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, já disponível na Amazon Prime Video, os fãs finalmente vão entender melhor o passado de um dos personagens mais misteriosos da trama, o Estranho, interpretado pelo britânico Daniel Weyman. As suspeitas são a de que o personagem seja o mago Gandalf, mas, em entrevista a VEJA, o ator preferiu desconversar. “Ouço muitas possibilidades diferentes. Não quero descartar nenhuma opção”, disse. O ator também falou sobre a interação de o Estranho com outro personagem, Tom Bombadil.

A nova temporada promete ser mais agitada e, finalmente, fazer a história avançar. Se na primeira fase o roteiro privilegiou a apresentação dos personagens, agora, a ideia é desenvolver a trama. Com um orçamento bilionário, a série se tornou uma das apostas mais ousadas e arriscadas da Prime Video por contar uma parte da história do Senhor dos Anéis mencionada apenas em notas de rodapé por seu criador J.R.R. Tolkien.

Ambientada na Segunda Era, os acontecimentos precedem em milhares de anos aos ocorridos na trilogia O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, e conta sobre a ascensão de Sauron e sua aliança com os Orcs, culminando na guerra travada contra a aliança dos homens, anões e elfos. Confira a seguir os melhores trechos:

Entre os fãs, há um entendimento que seu personagem, o Estranho, é, na verdade, Gandalf. O senhor também acredita nisso? Adoro que as pessoas tenham tantas opiniões diferentes sobre isso. Ouço muitas possibilidades diferentes. Não quero descartar nenhuma opção porque todas podem ter uma conexão com a história. Se o Estranho é esse ou aquele mago, não cabe a mim. Na primeira temporada, o público o viu cair na terra. Eles viram que ele não entendia a língua e também testemunharam seus poderes, ainda incontroláveis. No final da temporada, nós vimos ele desenvolvendo uma empatia e gentileza com os Pés Peludos e o enfrentamento de um perigo real. Ele aprendeu a canalizar suas energias. Veremos novos personagens, novos seres, novas paisagens.

Há uma cena na primeira temporada em que o Estranho diz: “Siga seu próprio nariz”. É a mesma frase que Gandalf diz em O Senhor dos Anéis. É uma coincidência? A grande vantagem de ser apenas um ator é que não sei o que acontecerá com ele. Podemos conversar sobre essas falas livremente. É um tipo de frase que poderia ter sido dito por inúmeras pessoas diferentes. Na minha vida pessoal, amigos da escola me dizem: “Você se lembra de uma frase que você disse 20 anos atrás?”. É uma frase que está no éter, uma espécie de osmose do mundo.

Continua após a publicidade

Grande parte da sua carreira como ator foi em produções dramáticas. O que o atraiu a fazer uma série de fantasia? Cresci com as histórias de O Senhor dos Aneis, do Hobbit e todo o trabalho de Tolkien. São histórias que todo mundo conhece e ainda fala regularmente. Os pais leem para os filhos. É um conjunto de histórias que faz parte da vida da maioria das pessoas. Fazer parte disso é incrível. É uma coisa realmente emocionante ajudar a contar ou fazer parte de histórias que significaram muito para outras pessoas. Em segundo lugar, acho que trabalhar com um grupo de pessoas tão focadas é importante. É como no teatro, onde as pessoas se reúnem na mesma sala por quatro semanas e descobrem uma maneira de contar uma história. Meu personagem é misterioso e eu quero descobrir para onde vai o mistério.

O Estranho terá um encontro com Tom Bombadil, um personagem muito querido na saga. Como foi fazer essas cenas? Até agora, a jornada do Estranho tem sido enigmática. As pessoas continuam tentando entendê-lo. Quando os poderes do Estranho começam a colocar em perigo a família de Nori, ele entrará na esfera de Tom Bombadil, que é um personagem, no mínimo, mais misterioso. Diferentemente do Estranho, Bombadil sabe quem ele é. Ele está no controle e consegue manipular seus vários poderes. De repente, o Estranho deixa de ser enigmático e é subitamente forçado a enfrentar uma criatura que pode mudar tudo. Sinto que o Estranho está sempre tentando alcançar Tom Bombadil. Isso mudará bastante a dinâmica e será muito divertido para o público.

Por que séries de fantasia atraem tanta audiência? Acho que são ótimas histórias. Adoramos contar e ouvir boas histórias. Há algo sobre expandir nossa imaginação. A medida que avançamos na vida adulta, muitas vezes deixamos nossa imaginação de lado. O bom das histórias de fantasia é que elas não deixam que nossa imaginação morra. É isso que fazemos quando lemos livros ou quando assistimos uma série de TV. A fantasia é um gênero que não nos limita. Tudo é possível.

Falando sobre livros, você se lembra qual foi sua reação ao ler pela primeira vez O Senhor dos Anéis? O poder da invisibilidade é bastante emocionante. A ideia de usar um poder de forma egoísta é realmente sedutora. As histórias de Tolkien nos falam sobre como cada personagem processa essa sedução. Sauron é brilhante em sua capacidade de transformar você na pior versão de si mesmo. Ele sussurrará no seu ouvido que você deve usar o anel porque esse poder sempre lhe foi devido. Você merece esse poder. Na segunda temporada de Anéis do Poder, isso será um grande gancho para o público ter a mesma sensação que tive quando soube do Um anel.

Continua após a publicidade

Como foi sua pesquisa para interpretar esse personagem? Foi muito divertido porque há muitos livros para ler. Portanto, há muitas coisas que você pode absorver. Algumas delas você não acha que serão necessariamente extremamente úteis. Mas outras coisas que realmente influencia. Li Silmarillion e adorei algumas ideias sobre a origem do universo, por assim dizer. Houve também muito trabalho físico antes de começarmos a filmar. Deixei crescer a barba, obviamente, para a primeira temporada e a maior parte do cabelo era meu também.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial