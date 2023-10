Ator da série ‘Fauda’ participa de missão em cidade bombardeada pelo Hamas

Ex-militar, o ator israelense Lior Raz usou sua experiência em campo na luta contra o terrorismo para criar e protagonizar a série Fauda, sucesso da Netflix em quatro temporadas. Agora, com o novo conflito do país contra o Hamas, o ator voltou à antiga vocação, se voluntariando para atuar no sul do país pelas Forças de Defesa de Israel. Na noite de segunda-feira, 9, Raz publicou no X (antigo Twitter) um vídeo durante uma missão de resgate de duas famílias em Sderot, cidade vizinha da Faixa de Gaza, durante um bombardeio.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave "brothers in arms" volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM — Lior Raz (@lioraz) October 9, 2023

“Fui para o Sul me unir às centenas de irmãos voluntários que trabalham para ajudar a população”, escreveu ele na rede social, juntamente com um vídeo no qual mostra o bombardeio aéreo. No passado, Raz atuou como agente infiltrado na Cisjordânia palestina, experiência que lhe fez entender melhor os dois lados do conflito – visão que ele transparece na série.

