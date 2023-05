As tramas afiadas que levantaram o ibope de ‘Terra e Paixão’

Atual novela das 9 da Globo, Terra e Paixão bateu recorde de ibope na quarta-feira, 24, registrando 26 pontos de audiência na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA. O folhetim escrito por Walcyr Carrasco contou com tramas afiadas, como a tentativa da vilã de Gloria Pires, Irene, de sufocar Cândida (Susana Vieira), e também a intimidação de Antônio La Selva (Tony Ramos) ao colocar o italiano golpista Luigi (Rainer Cadete) na parede. O capítulo foi ao ar mais cedo por causa do futebol.

No começo do capítulo, Irene quase matou Cândida com um travesseiro após a cafetina ameaçar revelar os podres da vilã a Caio (Cauã Reymond). A entrada de Luana (Valéria Barcellos) no quarto da patroa impediu a tragédia. “Aconteça o que acontecer, Cândida, eu estarei sempre perto, próxima”, avisou a dissimulada. Já o poderoso fazendeiro decidiu se aliar ao genro pilantra. “Eu sei que você veio dar um golpe na minha filha, eu devia bater os pregos do seu caixão, mas prefiro conversar. Tenho uma proposta”, avisou Antônio a Luigi, exigindo que o pilantra de fato ajude a caçula viciada Petra (Débora Ozório) a desmamar dos remédios de tarja preta.

Enredos aparentemente previsíveis para os vilões afiados de Gloria e Tony, mas que fazem o gosto do público.

