As táticas da Globo para alavancar a audiência de ‘Mania de Você’

A Globo decidiu antecipar capítulos de Mania de Você na tentativa de alavancar a audiência da novela das nove, que não tem despertado o interesse do público. Segundo dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, desde sua estreia, em 9 de setembro, o folhetim registrou uma média geral de apenas 21,6 pontos na Grande São Paulo — resultado decepcionante para o horário nobre. Com isso, a grande virada prevista para o centésimo capítulo da produção deve ir ao ar ainda este mês.

Em cenas que serão exibidas a partir da semana de 11 de novembro, Viola (Gabz) será vítima de um plano de Mavi (Chay Suede) para desmoralizá-la. O vilão vai confeccionar uma versão falsa do caderno de receitas de Viola com a caligrafia de Luma (Agatha Moreira), o que levará a chef de cozinha a ser acusada injustamente de plágio e deixar o comando de seu restaurante. Furiosa, Viola atacará Luma com uma frigideira e, por conta da agressão, passará uma noite na cadeia. Depois de solta, a mocinha ainda será assaltada, cairá de um barranco e perderá a memória, indo parar em um abrigo para moradores de rua.

Outra mudança significativa em Mania de Você será a exclusão de temas polêmicos, que poderiam afugentar os espectadores. Na sinopse original da novela, Volney (Paulo Rocha) se envolveria com a sobrinha, Bruna (Duda Batsow). Seguindo ordens da direção da emissora, o autor João Emanuel Carneiro decidiu alterar a trama e, agora, a jovem viverá apenas uma paixão platônica pelo tio. Além disso, o romance entre as amigas Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno) não deve mais acontecer.

