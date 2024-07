As séries mais aguardadas que estreiam no segundo semestre de 2024

Após uma leva de séries instigantes no começo do ano — como True Detective, A Casa do Dragão e Sr. e Sra. Smith, o segundo semestre de 2024 ainda guarda possíveis pérolas no streaming. Para facilitar a vida dos assinantes de todas as plataformas, VEJA separou as produções que vão fazer barulho nos próximos meses.

Cidade de Deus: A Luta não Para

Quando estreia: 1º de agosto

Onde assistir: Max

Inspirada no filme Cidade de Deus (2002), longa dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund que recebeu quatro indicações ao Oscar, a série é um spin-off que atualiza a vida dos moradores da comunidade, principalmente a do protagonista, Buscapé (Alexandre Rodrigues), que se tornou um fotógrafo como desejara. O elenco ainda conta com Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira, e a série é dirigida por Aly Muritiba (de Cangaço Novo). Meirelles também assina a produção.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (2ª temporada)

Quando estreia: 29 de agosto

Onde assistir: Prime Video

Após os acontecimentos chocantes da primeira temporada, como a revelação de que Halbrand (Charlie Vickers) era, na verdade, Sauron, após ter sido desmascarado por Galadriel (Morfydd Clark), a série mostrará a saga para criação do Um Anel, o famoso anel de Sauron que serve como base da trilogia O Senhor dos Anéis.

O Pinguin

Quando estreia: prevista para setembro

Onde assistir: Max

Derivada do universo de Batman, a série estrelada por Colin Farrell (na pele do vilão Oswald Cobblepot) mostra a jornada do mafioso após os eventos do filme Batman (2022), em um momento em que ele precisa lutar para ser o mandachuva do crime em Gotham.

Round 6

Quando estreia: prevista para novembro

Onde assistir: Netflix

Maior sucesso da Netflix da história, a série sul-coreana deve estrear uma nova temporada até o fim do ano. A trama mostrará Gi-hun (Lee Jung-jae) na caça pelos organizadores do jogo sádico que coloca pessoas desesperadas por dinheiro em uma disputa mortal em troca de um prêmio milionário.

Os Outros 2

Quando estreia: ainda sem data definida

Onde assistir: Globoplay

Após os acontecimentos catastróficos da primeira temporada, a série do Globoplay mostrará novos embates entre Cibele (Adriana Esteves), ainda em busca do filho Marcinho (Antonio Haddad), e o miliciano Sérgio (Eduardo Sterblitch), que decidiu virar político no Rio de Janeiro. A nova temporada será ambientada em um novo condomínio de alto padrão carioca, com novos personagens e histórias inéditas.

Dune: Prophecy

Quando estreia: Ainda sem data prevista

Onde assistir: Max

Baseado no universo expandido criado por Frank Herbert, a série ambientada 10.000 anos antes da ascensão de Paul Atreides (Timothée Chalamet) é inspirada o no romance Irmandade de Duna, escrito por Brian Herbert e Kevin J. Anderson. A história segue duas irmãs Harkonnen e sua luta contra forças malignas que ameaçam o futuro da humanidade, enquanto estabelecem a seita que se tornará conhecida como Bene Gesserit.